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У кишенях документи "ЛНР" і стос грошей. 18 тіл забрали з поля бою під Бахмутом і відправлять на обмін
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У кишенях документи "ЛНР" і стос грошей. 18 тіл забрали з поля бою під Бахмутом і відправлять на обмін

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Останки тіла російські віськові пошуковці Бахмут Донецька область
Пошуковці асоціації "Плацдарм" забрали тіла російських віськових загиблих у бою під Бахмутом у Донецькій області. Фото: Суспільне Донбас

Фотографія дружини й обручка, стос обгорілих грошей і документи псевдореспубліки - це те, що знайшли у кишені в одного з вісімнадцятьох вбитих у боях російських окупантів. Тіла поля бою з-під Бахмута забрали пошуковці асоціації "Плацдарм".

Керівник пошукового загону Олексій Юков розповідає, тіла забирали під обстрілами, тому оглянути їх на місці не змогли. Везли і не знали — чи всі останки належать росіянам і на чиєму боці вони воювали.

Оглядаючи вбитих пошуковці з'ясовують: це останки російських військових, "вагнерівців", а також бійців з так званої ЛНР.

"Російські військові. Скоріше за все, це "вагнерівці", одягнені комбіновано: це те українське екіпірування, бронежилети українського зразка, частково однострій, MultiCamMultiCam — це універсальний камуфляжний малюнок для різної місцевості.. І дуже багато сирійських моментів. Разгрузки сирійського зразка зеленого кольору. Там є такий типовий штамп, сирійські війська саме носять такі. Тому я думаю, що частково вони як "вагнерівці", так і просто РФ", — припускає керівник пошукового загону асоціації "Плацдарм" Олексій Юков.

Пошуковці асоціації "Плацдарм" останки російські військові Бахмут Донецька область
Починаючи огляд тіл, керівник пошукового загону асоціації "Плацдарм" Олексій Юков не виключає: можливо серед них є військовослужбовці ЗСУ. Фото: Суспільне Донбас

Пошуковці оглядають тіла, шукають документи та особисті речі — будь-що, що допоможе встановити особу загиблого.

Пошуковці асоціації "Плацдарм" останки російські військові Бахмут Донецька область
Пошуковці оглядають тіла загиблих російських військових, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

У одного із вбитих знаходять жетон армії РФ, гроші, ікони, російські банківські й інші картки.

Пошуковці асоціації "Плацдарм" останки російські військові Бахмут Донецька область
Банківські та інші картки, що їх знайшли під час огляду вбитого російського військового, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Також пошуковці знаходять шеврони, стрічку з триколором, джгут радянського зразка.

"При військовому були виявлено документи "ЛНР". В них вкладена фотографія дружини. На шиї було виявлено ланцюжок, на якій була обручка. І пачка грошей. Ось можемо бачити ці гроші, які коштували йому життя. І життя, думаю, багатьох українців", — каже Олексій Юков.

Пошуковці асоціації "Плацдарм" останки російські військові Бахмут Донецька область
Пошуковці оглядають тіла загиблих російських військових, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Причина смерті цих солдатів найчастіше — це мінно-вибухова травма. Також є отвори від пуль, це означає, що ці люди загинули на полі бою, каже Олексій Юков. Але у різний час.

"Деякі ще взимку, тому що є й маскхалати, теплий одяг. Дехто одягнутий вже в більш прохолодну форму. Це вже весінній зразок або осінній зразок", — каже Олексій Юков.

Пошуковці асоціації "Плацдарм" останки російські військові Бахмут Донецька область
Тіла загиблих російських військових передадуть у морг для подальшого обміну, Донецька область. Фото: Суспільне Донбас

Пошуковці встановили — це військові РФ, в тому числі та "вагнерівці", є бійці з так званої "ЛНР".

"18 осіб було виявлено. Серед них четверо невідомі — це фрагментовані залишки, при яких не були виявлені екіпірування чи спорядження, ні особистих розпізнавальних знаків. Деякі навіть були одягнені у каски українського зразка з пікселем. Але серед усіх цих тіл, які були зібрані на полі бою, українських військовослужбовців не виявлено", — зазначив Олексій Юков.

Тіла передадуть в морг, в подальшому їх обміняють на полеглих українських захисників.

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