На Донеччині викрили канал збуту наркотиків та психотропних речовин

У Краматорську на Донеччині затримали двох чоловіків, яких підозрюють у організації збуту психотропних речовин та наркотиків. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними відомства, двоє жителів міста з лютого 2023 року почали продаж наркотиків – "PVP-солей" та морфіну.

"За заздалегідь розробленою схемою чоловіки отримували наркотики від постачальників із рук в руки та в поштовому відділенні, після чого ділили їх на дози та розфасовували у поліетиленові згортки. Для збуту чоловіки використовували месенджер Telegram, у якому після оплати повідомляли "покупцям" про розташування "закладок", а також збували небезпечні наркотичні засоби при особистих зустрічах", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили в прокуратурі, у серпні 2023 року чоловіків викрили та затримали.

Їм повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

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