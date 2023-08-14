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Чистять, міняють кільця та дах: у Вінниці ремонтують громадські криниці
довкілляРегіони

Чистять, міняють кільця та дах: у Вінниці ремонтують громадські криниці

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криниця у Вінниці
Андрій Бєкєтов ремонтує криницю. Фото: Суспільне Вінниця

14 криниць загального користування відремонтували у Вінниці за тиждень. У плані на оновлення — 28 об’єктів, розповіла Суспільному голова асоціації органів самоорганізації населення міста Наталія Панчук. У криницях чистять воду, міняють кільця та встановлюють новий дах.

Чистять, міняють кільця та дах: у Вінниці ремонтують громадські криниці
Фото: Суспільне Вінниця

"Фінансуємося ми програмою розвитку органів самоорганізації населення. І в цій програмі розвитку такою червоною лінією проходить питна вода. Ми працюємо з Держпродспоживслужбою, яка щовесни бере аналізи води і доводить мешканцям, чи якісна питна вода, чи неякісна питна вода, а вже всі наші представники, голови квартальних комітетів вже доводять мешканцям, чи можна цю воду пити чи не можна, і в яких об’ємах і коли її вже можна споживати. Тому це дуже важливе питання", — каже Наталія Панчук.

Чистять, міняють кільця та дах: у Вінниці ремонтують громадські криниці
Фото: Суспільне Вінниця

Вдень ремонтують та чистять по дві криниці. Це якщо об’єкт не складний, каже майстер фірми-підрядника Андрій Бєкєтов. 14 серпня працювали по вулиці Максима Рильського.

"Є такі криниці, де треба міняти кільця, дахи. Обкопується, а звідти дістається кільце, встановлюється нове. Далі є такі більш серйозні роботи. Ну, і стяжка, в даному випадку маленька, а є більші ділянки. Ну, і демонтаж. Різні криниці бувають. Бувають великі", — каже Бєкєтов.

Чистять, міняють кільця та дах: у Вінниці ремонтують громадські криниці
Фото: Суспільне Вінниця

Вінничанка Інна каже, що такі роботи необхідні і під час війни.

"Коли такий стан, в нашій країні йде війна, добре, що ремонтуються такі стратегічні об’єкти, як криниці. Бо дійсно, якщо водогін не буде працювати, найголовніше – це вода для життя наших людей", — каже Інна.

Чистять, міняють кільця та дах: у Вінниці ремонтують громадські криниці
Фото: Суспільне Вінниця

Загалом у Вінницькій громаді, за словами Наталії Панчук, 614 криниць. Із них 450 — у приватному секторі. Усіх періодично обстежують, за необхідності чистять та ремонтують.

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