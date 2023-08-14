14-річний хлопець, який загинув від удару струмом 13 серпня біля водойми у селі Довжик, з родиною переїхав до Харківської області з Часового Яру на Донеччині. Сімʼя переселенців проживає у селищі Першотравневому Золочівської громади.

Про це Суспільне Харків розповіла староста Довжицького старостинського округу Валентина Коник.

"Вилазячи зі ставка, він послизнувся і схопився за дріт, який провис низько над водою, не був добре натягнутий. Цей ставок розташований за межами села, і просто так там люди не бувають", — сказала Валентина Коник.

Коник каже, що родина хоче поховати загиблого хлопця в Часовому Яру.

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