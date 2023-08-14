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Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині
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Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині

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Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині
Колаж: Суспільне Рівне\ Фото надав Ярослав Погоральський

31-й сезон відпрацювала у Хрінниках на Рівненщині Волинська археологічна експедиція. Про це повідомив її начальник Віктор Баюк. З його слів, розкопувати багатошарову місцеву пам'ятку розпочали у 1993-му році, щоб врятувати артефакти. Нинішня експедиція тривала місяць. Які знахідки виявили під час розкопок — у матеріалі Суспільного.

В урочищі Шанків Яр поблизу Хрінників Дубенського району учасники Волинської археологічної експедиції продовжили вивчати найвищу ділянку берега над водосховищем. “Попередні роки в нас там траплялися об'єкти різних епох, зокрема, житло періоду вельбарської культури III-IV століття нашої ери, це германські племена готів. Також в нас були об'єкти литовсько-польської епохи ХIV-ХV століття, також житлові споруди”, — розповів учасник експедиції, завідувач археологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка Ярослав Погоральський.

Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині
Фото надав Ярослав Погоральський

З його слів, у 2023 році цей розкоп розширили. Також учасники експедиції почали розкривати житло вельбарської культури, в якому виявили фрагменти керамічного посуду.

Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині
Глиняне прясло для веретена. Фото надав Ярослав Погоральський

Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині
Кістяний молот — зліва, глиняний тягарець до ткацького верстата — справа. Фото надав Ярослав Погоральський

Найціннішими знахідками 31-го археологічного сезонну в Хрінниках Ярослав Погоральський назвав комплекс тягарців до ткацького верстата, фібулуФі́була — металева застібка, яка одночасно виконувала роль прикраси. Як правило, фібула складалася з голки, корпуса і пружини. Фібули відомі з бронзової доби і проіснували до раннього середньовіччя. Фібули часто слугували для защіпання плащів на одному плечі., а також елемент бронзової пряжки ІІІ-IV століття нашої ери.

Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині
Розчистка господарської ями — зліва, фібула — справа. Фото надав Ярослав Погоральський

Ярослав Погоральский зауважив, що пряжка, імовірно, імпортна, її походження ще мають з'ясувати. Оскільки таких аналогів науковцям досі не траплялося. Усі знахідки після детального вивчення та опрацювання передадуть у Рівненський обласний краєзнавчий музей.

Роботу планують продовжити у 2024 році на тій же ділянці, аби дослідити ще кілька об’єктів. “Фактично ця експедиція — рятівна, бо ми увесь цей час досліджуємо ті ділянки берега, які під загрозою змиву водою, особливо під час дощів чи паводків. Іще є над чим працювати”, — розповів завідувач археологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.

Начальник Волинської археологічної експедиції, науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк повідомив, що до 31-го сезону на Хрінниках також долучили студентів факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки. Це їхня археологічна практика.

Авторка: Юлія Савчук

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