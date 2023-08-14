Відпрацювали 31-й сезон: що знайшли археологи у Хрінниках на Рівненщині

31-й сезон відпрацювала у Хрінниках на Рівненщині Волинська археологічна експедиція. Про це повідомив її начальник Віктор Баюк. З його слів, розкопувати багатошарову місцеву пам'ятку розпочали у 1993-му році, щоб врятувати артефакти. Нинішня експедиція тривала місяць. Які знахідки виявили під час розкопок — у матеріалі Суспільного.
В урочищі Шанків Яр поблизу Хрінників Дубенського району учасники Волинської археологічної експедиції продовжили вивчати найвищу ділянку берега над водосховищем. “Попередні роки в нас там траплялися об'єкти різних епох, зокрема, житло періоду вельбарської культури III-IV століття нашої ери, це германські племена готів. Також в нас були об'єкти литовсько-польської епохи ХIV-ХV століття, також житлові споруди”, — розповів учасник експедиції, завідувач археологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка Ярослав Погоральський.
З його слів, у 2023 році цей розкоп розширили. Також учасники експедиції почали розкривати житло вельбарської культури, в якому виявили фрагменти керамічного посуду.
Найціннішими знахідками 31-го археологічного сезонну в Хрінниках Ярослав Погоральський назвав комплекс тягарців до ткацького верстата, фібулуФі́була — металева застібка, яка одночасно виконувала роль прикраси. Як правило, фібула складалася з голки, корпуса і пружини. Фібули відомі з бронзової доби і проіснували до раннього середньовіччя. Фібули часто слугували для защіпання плащів на одному плечі., а також елемент бронзової пряжки ІІІ-IV століття нашої ери.
Ярослав Погоральский зауважив, що пряжка, імовірно, імпортна, її походження ще мають з'ясувати. Оскільки таких аналогів науковцям досі не траплялося. Усі знахідки після детального вивчення та опрацювання передадуть у Рівненський обласний краєзнавчий музей.
Роботу планують продовжити у 2024 році на тій же ділянці, аби дослідити ще кілька об’єктів. “Фактично ця експедиція — рятівна, бо ми увесь цей час досліджуємо ті ділянки берега, які під загрозою змиву водою, особливо під час дощів чи паводків. Іще є над чим працювати”, — розповів завідувач археологічного музею ЛНУ імені Івана Франка.
Начальник Волинської археологічної експедиції, науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк повідомив, що до 31-го сезону на Хрінниках також долучили студентів факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки. Це їхня археологічна практика.
Авторка: Юлія Савчук
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