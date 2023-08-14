Щодня до півсотні дітей звертається до офтальмологів Хмельницької дитячої обласної лікарні. Серед скарг — погіршення зору та запальні процеси, серед причин — надмірне користування гаджетами і не лише.

Про це Суспільному розповів лікар-офтальмолог Хмельницької дитячої обласної лікарні Олександр Тарамбула.

"За останні декілька років збільшилась кількість звернень від пацієнтів, у яких проблеми із зором з'явилися у молодшому віці", — каже лікар-офтальмолог.

За його словами, наразі, найпоширеніші захворювання очей у дітей — це далекозорість, астигматизм та короткозорість. Завдяки сучасній діагностиці їх почали виявляти у пацієнтів віком від шести до восьми років, хоча ще декілька років тому перші скарги з'являлись у вісім-десять років.

Однією з причин погіршення зору у дітей є надмірне користування гаджетами, каже лікар.

"Окрім того, великий вплив має потужне зорове навантаження в останні роки. Особливо це проявилося під час відключень електроенергії в осінньо-зимовий період та дистанційного навчання, коли школярі змушені були проводити більше часу перед комп'ютером. Ще однією з основних передумов для розвитку захворювань очей залишається спадковість", — додає Олександр Тарамбула.

Щоб виявити проблему на початковому етапі, каже лікар, потрібно приводити дитину на огляд по досягненню нею одного року, трьох та шести років, коли ще немає скарг.

Аби попередити захворювання очей, дорослим слід звертати увагу на спосіб життя дитини.

"Більше часу проводити на свіжому повітрі, підтримувати її активність, забезпечувати достатнє освітлення робочого місця. При цьому не слід забувати про вітаміни, які містяться в сезонних продуктах: яблуках, лохині, чорниці, смородині й відіграють неабияку роль при збереженні зору", — розповідає лікар-офтальмолог.

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