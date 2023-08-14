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"Снаряди зруйнували дах. Скло з вікон посипалось на ліжко. Ледве встиг вибігти з кімнати". Херсонці про обстріли РФ
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"Снаряди зруйнували дах. Скло з вікон посипалось на ліжко. Ледве встиг вибігти з кімнати". Херсонці про обстріли РФ

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&quot;Снаряди зруйнували дах. Скло з вікон посипалось на ліжко. Ледве встиг вибігти з кімнати&quot;. Херсонці про обстріли РФ
Херсон. Зруйнований після російських обстрілів будинок, 14 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

14 серпня оголосили днем жалоби за загиблими на Херсонщині через російські обстріли. За минулу добу семеро людей загинули, 13 поранені. Російські військові продовжили обстрілювати правобережжя і цієї доби. Відомо про кількох поранених у Херсоні та області. Які наслідки обстрілів — дізнались кореспонденти Суспільного.

Близько другої ночі російська армія атакувала середмістя Херсона. Один зі снарядів влучив у квартиру на другому поверсі. Другий розірвався посеред дороги. Від вибуху у сусідніх будівлях вилетіли шибки, говорить Микола Ніколаєв, який живе поруч з обстріляним будинком.

"Чутно було вибухи, десь на початку другої години ночі. Тепер всі наслідки обстрілів прибираю, щоб чисто було, бо ми всі тут ходимо", — каже чоловік.

сюжет обстріли
Херсон. Зруйновані будинки після російських обстрілів, 14 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Микола Кравець чекав на поліцію, щоб зафіксувати наслідки нічого обстрілу. Чоловік говорить – чув два потужних вибухи.

"Я ще встиг з кімнати піти. У мене склопакети оце все вирвало і на ліжко поруч, ледве у туалет забіг. А потім ще один вибух, і снаряди знесли дах. Люк, який на горищі був під таким тиском, що його видавило, тобто вирвало все. Був такий потужний удар, тепер і даху немає", — каже херсонець.

сюжет обстріли
Херсон. Жінка прибирає уламки та сміття після російських обстрілів, 14 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

У сусідньому під'їзді живуть Валентина Довженко, її сестра і 90-річна мати.

"Дуже складно нам. У нас побутові такі умови, одна кімната. Ми змушені так жити, переїхали з району Корабел", — говорить жінка.

сюжет обстріли
Херсон. Вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель після російських обстрілів, 14 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Пожежі через нічні обстріли рятувальники ліквідовували до ранку, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова.

"Після обстрілів виникли пожежі у житловому багатоквартирному будинку, медичній установі та складському поміщенні. До гасіння залучили 63 рятувальників та 15 одиниць техніки", — каже Ульянова.

сюжет обстріли
Херсон. Руйнування в одному з будинків після російських обстрілів, 14 серпня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

За даними МВА, протягом минулої доби армія РФ 25 разів обстріляла Херсонську територіальну громаду. Під вогнем були Комишани, Антонівка, Наддніпрянське, Молодіжне та Херсон, говорить керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Сьогодні зранку і вночі росіяни продовжили обстрілювати Херсон. Близько 1:30 вони знов обстріляли у різних місцях середмістя, трьох поранених людей доправили до лікарні. Середмістя Херсону продовжили й зранку обстрілювати, постраждалих немає", — каже Толоконніков.

Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, близько другої ночі 14 серпня російська армія вдарила по житлових кварталах Херсона. Двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості. Усіх поранених ушпиталили.

Що відомо про обстріли Херсонської області 13 серпня 2023 року

Під ранок російська армія обстріляла Велетенське Білозерської громади. Тяжкі поранення отримав 28-річний чоловік. У нього діагностували 70% опіків тіла – обличчя, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів. Він перебуває у реанімаційному відділенні.

Вдень армія РФ з РСЗВ вдарила по Станіславу. Загинули дві людини, є поранений. Серед загиблих пастор християнської церкви Микола Тачишвілі. Зруйновані та пошкоджені п'ять приватних житлових будинків.

У Широкій Балці внаслідок обстрілів загинула родина з п'яти людей: двоє чоловіків та жінка, а також дівчинка, якій було 23 дні. Пізніше в лікарні помер 12-річний хлопчик.

Також армія РФ поцілила в магазин у Комишанах. Поранені 49-річний чоловік та 51-річна жінка. У Золотій Балці внаслідок російських обстрілів пошкоджені щонайменше пʼять житлових будинків. 61-річну жінку з уламковими пораненнями шпиталізували.

Близько 11:30 російські військові з артилерії обстріляли житлові квартали Херсона. Поцілили у багатоповерхівку та поблизу неї. Троє людей поранені, двоє — у важкому стані.

Російські військові обстріляли Новокаїри Милівської громади. Поранено 61-річного чоловіка.

Ввечері російські військові обстріляли з авіації та артилерії Білозерку. Пошкоджені щонайменше дванадцять будинків. Поранення отримала 31-річна жінка та чоловік, їм надають медичну допомогу.

Також армія РФ скинула на Одрадокамʼянку три керовані авіабомби. Зруйновані кілька будинків.

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