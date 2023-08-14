Голова сільської ради на Черкащині за гроші обіцяв допомогти відстрочити призов на військову службу. Правив 500 доларів США.

Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури області Богдана Кулик.

Відтак, зі слів речниці, сільському голові однієї з громад Черкащини повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України — зловживання впливом.

"Голова сільської ради отримав від громадянина 500 доларів США за вплив на прийняття рішення людьми, уповноваженими виконувати функції держави, а саме за сприяння у видачі повістки з відтермінуванням прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для відправлення до військової частини й подальшого проходження військової служби під час мобілізації у ЗСУ", — розповіла Богдана Кулик.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 2 684 000 до 7 381 000 гривень, або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

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