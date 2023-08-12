Володимир Зеленський відвідав хірургічне відділення на Запоріжжі

У межах робочої поїздки в Запорізьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передове хірургічне відділення, де надають медичну допомогу бійцям із Таврійського напрямку.

Про це сьогодні, 15 серпня, повідомили на сайті Офісу президента України.

У медзакладі проводять первинні хірургічні втручання, реанімаційні та стабілізаційні заходи. Щодня через нього проходить до 200 поранених, повідомляють на сайті офісу Президента.

"Дякую вам за службу, дякую за те, що захищаєте Україну на такому важливому Південному напрямку, бережете життя наших хлопців. І себе бережіть обов’язково", – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до бойових медиків.

Президент України вручив медичним працівникам, а також пораненому захисникові державні нагороди.

Президент України вручив державні нагороди пораненому захиснокові, 15.08.2023. Фото: ОПУ

Персонал хірургічного відділення розповів главі держави про потребу в броньованих евакуаційних машинах високої прохідності.

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