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Одна людина загинула, троє — поранені: російські військові завдали понад 100 ударів по Сумщині
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Одна людина загинула, троє — поранені: російські військові завдали понад 100 ударів по Сумщині

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Протягом дня сили РФ завдали 101 удар по прикордонню Сумщини. Обстрілів зазнали 8 громад. У Краснопільській громаді поранено двох людей, серед них — дитина, у Юнаківській громаді одна людина загинула, ще одна — отримала поранення, повідомили в ОВА.

Які громади були під обстрілами

  • По Краснопільській громаді російські військові били з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали одна людина та дитина 2010 року народження, пошкоджено житловий будинок.
  • У Юнаківській громаді внаслідок мінометного обстрілу (9 вибухів) було влучання по житловому будинку, там загинула одна людина, ще одна була поранена. Також у громаді зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
  • Хотінську громаду також обтсрілювали з мінометів (8 вибухів).
  • По Миропільській громаді били з артилерії (5 вибухів). З БпЛА квадрокоптерного типу на територію громаду скинули 1 гранату "Ф-1". Також в одному із сіл у результаті мінометного обстрілу (6 вибухів) пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.
  • На територію Новослобідської громади російські військові скинули 7 мін.
  • Білопільська громада була під мінометним обстрілом (2 вибухи).
  • По Шалигинській громаді стріляли з гранатомета АГС (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада також опинилась під мінометним обстрілом (4 вибухи).

Що відомо про обстріли Сумщини 19 та 18 червня

  • Вночі та вранці 19 червня російські військові здійснили 20 обстрілів громад Сумщини. Усього зафіксовано 112 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилося 11 територіальних громад області.
  • Протягом дня 18 червня російські військові здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини. У Білопільській громаді загинув батько з сином, у Великописарівській — дві жінки отримали поранення.

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