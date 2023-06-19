Протягом дня сили РФ завдали 101 удар по прикордонню Сумщини. Обстрілів зазнали 8 громад. У Краснопільській громаді поранено двох людей, серед них — дитина, у Юнаківській громаді одна людина загинула, ще одна — отримала поранення, повідомили в ОВА.

Які громади були під обстрілами

По Краснопільській громаді російські військові били з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали одна людина та дитина 2010 року народження, пошкоджено житловий будинок.

російські військові били з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали одна людина та дитина 2010 року народження, пошкоджено житловий будинок. У Юнаківській громаді внаслідок мінометного обстрілу (9 вибухів) було влучання по житловому будинку, там загинула одна людина, ще одна була поранена. Також у громаді зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

внаслідок мінометного обстрілу (9 вибухів) було влучання по житловому будинку, там загинула одна людина, ще одна була поранена. Також у громаді зафіксовано артобстріл (3 вибухи). Хотінську громаду також обтсрілювали з мінометів (8 вибухів).

також обтсрілювали з мінометів (8 вибухів). По Миропільській громаді били з артилерії (5 вибухів). З БпЛА квадрокоптерного типу на територію громаду скинули 1 гранату "Ф-1". Також в одному із сіл у результаті мінометного обстрілу (6 вибухів) пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення.

били з артилерії (5 вибухів). З БпЛА квадрокоптерного типу на територію громаду скинули 1 гранату "Ф-1". Також в одному із сіл у результаті мінометного обстрілу (6 вибухів) пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення. На територію Новослобідської громади російські військові скинули 7 мін.

російські військові скинули 7 мін. Білопільська громада була під мінометним обстрілом (2 вибухи).

була під мінометним обстрілом (2 вибухи). По Шалигинській громаді стріляли з гранатомета АГС (3 вибухи).

стріляли з гранатомета АГС (3 вибухи). Середино-Будська громада також опинилась під мінометним обстрілом (4 вибухи).

Що відомо про обстріли Сумщини 19 та 18 червня

Вночі та вранці 19 червня російські військові здійснили 20 обстрілів громад Сумщини. Усього зафіксовано 112 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилося 11 територіальних громад області.

Протягом дня 18 червня російські військові здійснили 33 обстріли прикордоння Сумщини. У Білопільській громаді загинув батько з сином, у Великописарівській — дві жінки отримали поранення.

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