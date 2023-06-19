У Бериславському районі Херсонської області розпочала роботу комісія з фіксації майна, пошкодженого та знищеного внаслідок підриву Каховської ГЕС армією РФ. Складено 35 актів обстеження підтоплених будинків.

Про це у Telegram повідомив голова РВА Володимир Літвінов.

Наразі у Бериславському районі частково підтоплені два житлові будинки у Калинівській громаді. Протягом доби рятувальники відкачали 305 куб. метрів води у с. Новогреднєве. Також вони допомагали у розвантаженні та роздачі людям гуманітарної допомоги.

Що відомо про затоплення Херсонщини

Станом на 6 ранку 19 червня середній рівень води на Херсонщині становить 80 сантиметрів. На правому березі внаслідок підриву Каховської ГЕС підтоплені п'ять населених пунктів: Херсон, Білозерка, Дніпровське, Новогреднєве, Благодатівка. В них під водою залишаються 818 будинків.

Офіційно відомо про загибель 18 людей на Херсонщині внаслідок підриву російською армією Каховської ГЕС. 31 людину вважають зниклою безвісти.

У Голопристанській громаді залишаються підтопленими східна та центральна частина міста, села Кардашинка та Кохани, рівень води в низинах - від 0,5 до 1 м. У Великій та Малій Кардашинці проїзд майже до всіх вулиць доступний.

За її даними, у Великій та Малій Кардашинці проїзд майже до всіх вулиць доступний.

В тимчасово окупованих Олешках внаслідок повені багато зруйнованих будинків, але точний підрахунок наслідків через окупацію зробити неможливо.

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