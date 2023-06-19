Поблизу Благодатного спецпризначенці знищили окупантів

Українські військові 8-го полку спеціального призначення ССО імені Князя Ізяслава Мстиславича оприлюднили відео знищення окупантів поблизу звільненого Благодатного на Донеччині.

Українські військові виявили російських солдатів у лісосмузі поблизу звільненого Благодатного.

"Завдяки вмілій роботі мінометного розрахунку, противник покидав пости та рушив до укриття, оператор FPV дрону поставив крапку в безглуздому існуванні окупантів", - повідомили військові.

Що відомо про наступ та звільнення поблизу Великої Новосілки на Донеччині

11 червня 68-ма окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила, що разом із Силами оборони України звільнила селище Благодатне у Донецькій області. Пізніше цю інформацію підтвердили у Сухопутних військах, а речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розказав, що під час звільнення Благодатного, українські бійці взяли шістьох полонених.

Благодатне — це селище Великоновосілківської селищної громади, воно розташоване за п'ять кілометрів від Великої Новосілки. Ця громада розташована на кордоні із Запорізькою областю. Між Благодатним на Донеччині та Левадним на Запоріжжі зо три десятки кілометрів.

Пресслужба 7-го батальйону "Арей" Української добровольчої армії 129-ї ОБР Територіальної оборони ЗСУ повідомила, що бійці 10 червня звільнили село Нескучне Великоновосілківської селищної громади на Донеччині.

Ввечері 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомила, що Сили оборони деокупували село Макарівка, що в кілометрі від Благодатного та за три від Нескучного.

Зі звільнених сіл Волноваського району 12 червня евакуювали 11 людей. У Благодатному, Нескучному та Строжевому зруйновані на 75% житлових будинків.

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