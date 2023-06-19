На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані

19 червня у Білгород-Дністровському районі на Одещині сталася ДТП, в результаті якої травми отримали п’ятеро людей. Про це повідомили у пресслужбі обласного управління поліції.

За даними поліції, близько 15:00 на дорозі між селами Удобне та Старокозаче з’їхав у кювет, а потім перекинувся мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. 32-річний водій та четверо пасажирів, серед яких двоє чоловіків та двоє жінок, отримали травми різного ступеню тяжкості. Всі вони — жителі сусідньої держави, уточнили правоохоронці.

Мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся. Фото: ГУНП в Одеській області

Обставини аварії розслідує поліція. ДТП попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія планують перевірити на стан алкогольного сп’яніння.

У поліції додали, що через аварію рух цією ділянкою дороги був ускладнений.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області