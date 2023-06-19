ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані
ДТППОЛІЦІЯТОП РЕГІОНІВРегіони

На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся: є травмовані
Мікроавтобус, який потрапив у ДТП 19 червня у Білгород-Дністровському районі на Одещині. Фото: ГУНП в Одеській області

19 червня у Білгород-Дністровському районі на Одещині сталася ДТП, в результаті якої травми отримали п’ятеро людей. Про це повідомили у пресслужбі обласного управління поліції.

За даними поліції, близько 15:00 на дорозі між селами Удобне та Старокозаче з’їхав у кювет, а потім перекинувся мікроавтобус Mercedes-Benz Vito. 32-річний водій та четверо пасажирів, серед яких двоє чоловіків та двоє жінок, отримали травми різного ступеню тяжкості. Всі вони — жителі сусідньої держави, уточнили правоохоронці.

Мікроавтобус на Одещині з’їхав у кювет і перекинувся 19 червня
Мікроавтобус з’їхав у кювет і перекинувся. Фото: ГУНП в Одеській області

Обставини аварії розслідує поліція. ДТП попередньо кваліфікували за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія планують перевірити на стан алкогольного сп’яніння.

У поліції додали, що через аварію рух цією ділянкою дороги був ускладнений.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
Травмувалися шість пасажирів: на Волині зіштовхнулися автобус і вантажівка
У Полтаві повторно розпочали розгляд апеляції у справі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка
У Полтаві повторно розпочали розгляд апеляції у справі водійки Саєнко та велосипедиста Левченка
У Житомирі в ДТП травмувалися двоє малолітніх дітей, водій з місця аварії втік
ДТП у Житомирі: двох малолітніх дітей ушпиталили; водія, який втік із місця, знайшли
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Тандиру
На початок