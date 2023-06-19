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Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
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Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена

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Російські війська вкотре обстріляли Оріхів Запорізької області: є поранена
Ілюстративне. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 19 червня, війська РФ вчергове обстріляли Оріхів Запорізької області. Одна жінка дістала поранення.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог продовжує нас обстрілювати. Сьогодні поранено жінку 1940 року народження в Оріхові".

Загалом, за словами Юрія Малашка, російські війська щоденно завдають 100-120 ударів по території Запорізької області. Здебільшого використовують артилерію, застосовують і керовані авіабомби, РСЗВ та БПЛА.

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