Кропивничанин Олександр Лаврусенко звернувся в поліцію з приводу пошкодженої, як він вважає, пострілом машини. На його думку, скло припаркованої машини прострілили з пневматичної зброї. Суспільному розповів, що знає про чотири випадки стрільби по автомобілях з вікон будинку, навпроти якого він паркує машину.

Кропивничанин показав пошкоджену машину. Її, сказав, залишив біля паркувального майданчика на вулиці Попова. Коли повернувся, побачив отвір у склі. Це, з його слів, сталось 6 червня. Така ситуація була півтора роки тому. Тоді заяву в поліцію не писав. Цього разу викликав поліцію і написав заяву: "О другій годині дня поставив машину сюди, вийшов у справах. Прийшов буквально через годину, а якась невідома особа пошкодила мені скло з пневматичної, я думаю, зброї. Збитки – 18 тисяч".

Патрульний Микола Волосецький розповів, що відбирає первинні матеріали: "Більше вам нічого не можу повідомити".

Власник пошкодженої машини сказав, що знає про чотири випадки стрільби по машинах з вікон будинку, напроти якого лишають машини: "Це відбувалось протягом п’яти років. Невідомо, що в голові у цієї особи. Можна увечері зі стоянки йти додому, а він може відкрити вогонь по людях, по дітях, по перехожих. Не тільки по машинах".

Юрій Шилін працює охоронцем паркувального майданчика. З його слів, обстріли тут стаються раз на два місяці. Це триває протягом п’яти років. Одного разу після пострілів влаштовували засаду, щоб побачити з якого вікна стріляють. Сказав, що пострілів не бачив, тільки чув: "Він останнього разу вибив заднє скло машини, що тут стояла. Стріляє з якоїсь… Неясно. Такі кулі прилітають – зігнуті зі цвяхів. Разів п’ять долітало сюди, але тільки подряпини були. В основному стріляє по автомобілях, які стоять обабіч дороги".

Охоронець сказав, що два роки тому обстріляли пункт охорони на стоянці, тоді розбили вікна: "Викликали поліцію декілька разів. Приїхали, описали, пояснення взяли, фотографували. І на цьому все. Намагаємось спостерігати, не знаю, чи вдасться когось побачити".

Зі слів охоронця, на стоянці є камери відеоспостереження, але вони знімають лише автомобілі на майданчику.

Голова правління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, який розташований навпроти стоянки, Тетяна Зубриліна розповіла, що знає про два випадки обстрілу автомобілів неподалік дому: "Ніби з нашого будинку, але хто конкретно – не знаю. Знаю, що з південного боку".

За інформацією речниці поліції в Кіровоградській області Віталіни Бевзенко, отримали одне звернення від власника пошкодженої машини: "Ми підтверджуємо факт звернення. До поліції звернувся житель Кропивницького, який повідомив про пошкодження скла його транспортного засобу, яке, на його думку, сталося внаслідок пострілу з пневматичної зброї. Заява за цим фактом зареєстрована, автомобіль оглянуть відповідні фахівці для встановлення характеру пошкодження. За даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде ухвалено рішення в рамках чинного законодавства. Інших звернень до поліції про подібні події не надходило".

Зі слів речниці, перевірка триватиме десять днів.