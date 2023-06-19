Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023

Вісімнадцять спортсменів з Донеччини потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023. Вони виборюватимуть нагороди у десяти видах спорту. Змагання відбуватимуться у Кракові з 20 червня по 2 липня.
Склад Донеччини на Європейських іграх-2023:
- бокс: Ганна Охрей
- легка атлетика: Кирило Приходько, Ігор Гончар, Руслан Наумов, Гліб Піскунов, Валерія Зіненко, Марія Ларіна, Олена Радюк-Кучук, Вікторія Ткачук, Вікторія Калюжна, Анна Красуцька
- пляжний футбол: Марія Тихонова
- скелелазіння: Даниїл Болдирев
- кульова стрільба: Вікторія Сухорукова
- сучасне п'ятиборство: Ірина Хохлова
- стрибки у воду: Станіслав Оліферчик
- триатлон: Ксенія Левковська
- тхенквадо: Андрій Гарбар
Європейські ігри — мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.
- До складу збірної України увійшли 292 спортсменів, 29 з яких є запасними. Серед представників складу — четверо спортсменів з Луганщини. Всі вони змагатимуться у стрибках у воду.
Європейські ігри-2023: що відомо
- Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.
- Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
- На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з Росії та Білорусі - відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.
Де дивитись Європейські ігри-2023
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