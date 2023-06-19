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Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
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Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023

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Спортсмени з Донеччини представлятимуть Україну на Європейських іграх-2023
Європейські ігри-2023. Фото: IgrzyskaEuropejskie2023

Вісімнадцять спортсменів з Донеччини потрапили до складу збірної України на Європейські ігри-2023. Вони виборюватимуть нагороди у десяти видах спорту. Змагання відбуватимуться у Кракові з 20 червня по 2 липня.

Склад Донеччини на Європейських іграх-2023:

  • бокс: Ганна Охрей
  • легка атлетика: Кирило Приходько, Ігор Гончар, Руслан Наумов, Гліб Піскунов, Валерія Зіненко, Марія Ларіна, Олена Радюк-Кучук, Вікторія Ткачук, Вікторія Калюжна, Анна Красуцька
  • пляжний футбол: Марія Тихонова
  • скелелазіння: Даниїл Болдирев
  • кульова стрільба: Вікторія Сухорукова
  • сучасне п'ятиборство: Ірина Хохлова
  • стрибки у воду: Станіслав Оліферчик
  • триатлон: Ксенія Левковська
  • тхенквадо: Андрій Гарбар

Європейські ігри — мультиспортивні континентальні змагання, що проводитимуться втретє в історії. Цьогоріч Європейські ігри проходитимуть у Польщі, а Україна візьме участь у 27 з 30 видів спорту.

  • До складу збірної України увійшли 292 спортсменів, 29 з яких є запасними. Серед представників складу — четверо спортсменів з Луганщини. Всі вони змагатимуться у стрибках у воду.

Європейські ігри-2023: що відомо

  • Європейські ігри проводитимуться втретє в історії: після турнірів 2015 року в Баку та 2019-го — в Мінську.
  • Турніри в Кракові слугуватимуть континентальною кваліфікацією на змагання літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
  • На Європейських іграх не змагатимуться спортсмени з Росії та Білорусі - відповідне рішення ухвалили організатори турніру попри оновлені рекомендації від Міжнародного олімпійського комітету.

Де дивитись Європейські ігри-2023

Ексклюзивний транслятор Європейських ігор в Україні — Суспільне Спорт.

Дивіться трансляції Європейських ігор на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих каналах Суспільного.

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