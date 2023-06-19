На Тернопільщині виявили факти примусової праці 10 людей

На Тернопільщині в ході заходів по боротьбі з торгівлею людьми виявили факти використання примусової праці та незаконного утримування людей. Про це повідомили на сторінці Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, у центрі реабілітації незаконно утримували та використовували примусову працю понад 10 осіб.

Центр. Фото: Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозри організаторам у вчиненні кримінальних правопорушень.