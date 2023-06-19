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На Тернопільщині виявили факти примусової праці 10 людей
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На Тернопільщині виявили факти примусової праці 10 людей

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На Тернопільщині виявили факти примусової праці 10 людей
Фото: Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області

На Тернопільщині в ході заходів по боротьбі з торгівлею людьми виявили факти використання примусової праці та незаконного утримування людей. Про це повідомили на сторінці Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області.

За попередньою інформацією, у центрі реабілітації незаконно утримували та використовували примусову працю понад 10 осіб.

На Тернопільщині виявили факти примусової праці 10 людей
Центр. Фото: Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області

Правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозри організаторам у вчиненні кримінальних правопорушень.

На Тернопільщині виявили факти примусової праці 10 людей
Умови проживання. Фото: Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області

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