У Делятині на Івано-Франківщині підтопило вісім господарств

Через зливу у Делятині Івано-Франківської області підтопило вісім господарств. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Сьогодні внаслідок зливового дощу у селищі Делятин на вулиці Лесі Українки підтоплені вісім дворогосподарств", — йдеться у дописі.

12 рятувальників відкачували воду з будинків у Делятині.

Що відомо про негоду на Івано-Франківщині

З вечора 17 червня на Івано-Франківщині випала понаднормова кількість опадів, через які розмило дорогу місцевого значення Ільці — Буркут. Було відсутнє сполучення до сіл Зелене та Явірник. Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також підтоплені присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош.

18 червня унаслідок негоди розмило дороги у трьох районах області — Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському.

Загалом через негоду 3 300 людей були заблоковані, без електроенергії залишилися 11 сіл. В епіцентрі стихії — Верховинський район. Місцеві дороги до населених пунктів — розмиті. Станом на 20:30 18 червня опади у Верховинському районі припинилися.

Увечері 18 червня електропостачання відновили в усіх населених пунктах області.

На Івано-Франківщині заборонили катання на плавзасобах, рафтинг гірськими річками та походи у гори через погіршення погодних умов. Через зливи з вечора 17 до 19 червня у басейнах річок Прут та Дністер очікувався підйом рівнів води на 0,5-1,5 м.

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