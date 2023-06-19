ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Делятині на Івано-Франківщині підтопило вісім господарств
ПОГОДАДСНСРегіони

У Делятині на Івано-Франківщині підтопило вісім господарств

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Делятині на Івано-Франківщині підтопило вісім господарств
Фото: Facebook/ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

Через зливу у Делятині Івано-Франківської області підтопило вісім господарств. Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

"Сьогодні внаслідок зливового дощу у селищі Делятин на вулиці Лесі Українки підтоплені вісім дворогосподарств", — йдеться у дописі.

12 рятувальників відкачували воду з будинків у Делятині.

Що відомо про негоду на Івано-Франківщині

З вечора 17 червня на Івано-Франківщині випала понаднормова кількість опадів, через які розмило дорогу місцевого значення Ільці — Буркут. Було відсутнє сполучення до сіл Зелене та Явірник. Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також підтоплені присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош.

18 червня унаслідок негоди розмило дороги у трьох районах області — Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському.

Загалом через негоду 3 300 людей були заблоковані, без електроенергії залишилися 11 сіл. В епіцентрі стихії — Верховинський район. Місцеві дороги до населених пунктів — розмиті. Станом на 20:30 18 червня опади у Верховинському районі припинилися.

Увечері 18 червня електропостачання відновили в усіх населених пунктах області.

На Івано-Франківщині заборонили катання на плавзасобах, рафтинг гірськими річками та походи у гори через погіршення погодних умов. Через зливи з вечора 17 до 19 червня у басейнах річок Прут та Дністер очікувався підйом рівнів води на 0,5-1,5 м.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж
Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж
Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
Синоптик розповів, коли в Черкаській області чекати дощів
Синоптик розповів, коли в Черкаській області чекати дощів
Дощі, грози й туман: погода на Івано-Франківщині на 20 червня
Дощі, грози й туман: погода на Івано-Франківщині на 20 червня
На початок