Кубок "Незламні" розіграли у Сумах

У Сумах відбулись фінальні матчі кубку “Незламні” з футболу. Головний трофей виборола команда “Краснопілля”.

“Проводимо кубок Сумського району з футболу серед дітей 2011-2012 років народження під назвою “Незламні”. Чому “Незламні”? Ми на прикладі дітей хочемо показати незламність наших Збройних сил, але і дітей, звичайних людей, батьків. І хочу сказати, що не тільки у ЗСУ, а і у нас виходить”, - пояснив голова асоціації футболу Сумського району Альберт Молгамов.

Загалом участь у турнірі взяли десять команд, які були поділені на дві групи. 19 червня у турнірі відбулись півфінальні матчі та фінальний поєдинок. У ньому зустрілись команди з Сум та Краснопілля.

Фото: Суспільне Суми

“Суми” у фіналі протистояли “Краснопіллю”. “Помаранчеві” до цього виграли усі матчі у своїй групі й сьогодні у фіналі перемогли футбольну команду “Лебедин”. “Сині” також у групі святкували чотири перемоги у чотирьох матчах і сьогодні в одній другій фіналу обіграли команду “Миколаївка-1”.

У фіналі рахунок відкрили сумчани. Але на перерву ведучі у рахунку 4:2 пішли футболісти “Краснопілля”. Після відпочинку і другий тайм матчу був за ними – фінальний свисток арбітра гри зафіксував рахунок 9:3 на користь команди з Краснопілля, команди, чия громада щодня обстрілюється російськими військами.

“Сили не вистачило. Другу гру грали – мало дали передиху. Через це і програли”, - зазначив капітан ФК “Суми” Денис Павленко.

“Це для нашої команди щастя. Ми дізнались як наші суперники грають і як з ними важко грати”, - додав капітан ФК “Краснопілля” Юрій Близнюк.

Тренери команд говорять – їхні хлопці, як і усі учасники кубка “Незламні”, молодці.

“Перш за все, спасибі тим воїнам, які борються за нас, що ми провели цей турнір. Це однозначно. Турнір показав, що у нас є молодь, яка повинна грати у футбол, яка повинна боротися. Це наше майбутнє”, - сказав тренер ФК “Суми” Микола Деревянко.

“Якщо команда може відіграватися – значить у неї є характер. І це добре”, - зазначив тренер ФК “Краснопілля” Анатолій Прилепа.

Після фінального матчу на головному полі футбольного центру “Барса” відбулась урочиста церемонія нагородження команд-учасниць кубка “Незламні”. Відзнаки отримали кращі гравці у складі кожної команди і кращі гравці у різних номінаціях. Кожен учасник отримав пам’ятну медаль учасника кубка, кожна команда – пам’ятний кубок. Головний трофей – кубок “Незламні” поїхав у Краснопілля.

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