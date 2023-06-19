Кубок "Незламні" розіграли у Сумах

У Сумах відбулись фінальні матчі кубку “Незламні” з футболу. Головний трофей виборола команда “Краснопілля”.
“Проводимо кубок Сумського району з футболу серед дітей 2011-2012 років народження під назвою “Незламні”. Чому “Незламні”? Ми на прикладі дітей хочемо показати незламність наших Збройних сил, але і дітей, звичайних людей, батьків. І хочу сказати, що не тільки у ЗСУ, а і у нас виходить”, - пояснив голова асоціації футболу Сумського району Альберт Молгамов.
Загалом участь у турнірі взяли десять команд, які були поділені на дві групи. 19 червня у турнірі відбулись півфінальні матчі та фінальний поєдинок. У ньому зустрілись команди з Сум та Краснопілля.
“Суми”на фінальний матч вийшли у помаранчевій формі у фіналі протистояли “Краснопіллю”на гру вийшли у синіх футболках. “Помаранчеві” до цього виграли усі матчі у своїй групі й сьогодні у фіналі перемогли футбольну команду “Лебедин”. “Сині” також у групі святкували чотири перемоги у чотирьох матчах і сьогодні в одній другій фіналу обіграли команду “Миколаївка-1”.
У фіналі рахунок відкрили сумчани. Але на перерву ведучі у рахунку 4:2 пішли футболісти “Краснопілля”. Після відпочинку і другий тайм матчу був за ними – фінальний свисток арбітра гри зафіксував рахунок 9:3 на користь команди з Краснопілля, команди, чия громада щодня обстрілюється російськими військами.
“Сили не вистачило. Другу гру грали – мало дали передиху. Через це і програли”, - зазначив капітан ФК “Суми” Денис Павленко.
“Це для нашої команди щастя. Ми дізнались як наші суперники грають і як з ними важко грати”, - додав капітан ФК “Краснопілля” Юрій Близнюк.
Тренери команд говорять – їхні хлопці, як і усі учасники кубка “Незламні”, молодці.
“Перш за все, спасибі тим воїнам, які борються за нас, що ми провели цей турнір. Це однозначно. Турнір показав, що у нас є молодь, яка повинна грати у футбол, яка повинна боротися. Це наше майбутнє”, - сказав тренер ФК “Суми” Микола Деревянко.
“Якщо команда може відіграватися – значить у неї є характер. І це добре”, - зазначив тренер ФК “Краснопілля” Анатолій Прилепа.
Після фінального матчу на головному полі футбольного центру “Барса” відбулась урочиста церемонія нагородження команд-учасниць кубка “Незламні”. Відзнаки отримали кращі гравці у складі кожної команди і кращі гравці у різних номінаціях. Кожен учасник отримав пам’ятну медаль учасника кубка, кожна команда – пам’ятний кубок. Головний трофей – кубок “Незламні” поїхав у Краснопілля.
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