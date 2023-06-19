На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни переобладнали школу у медичний заклад для військових РФ. Новий військовий шпиталь облаштували у загальноосвітній школі у селищі Розівка Пологівського району.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У приміщені їдальні розмістили операційну, а в навчальних класах облаштували палати для поранених. Разом з тим, даний військовий шпиталь використовується в якості логістичного хабу з перерозподілу поранених та загиблих військовослужбовців противника", – йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генеральному штабі з Розівки тяжкопоранених солдатів та сержантів транспортують автомобілями у медичні заклади Донецька, Маріуполя та Бердянська Поранених офіцерів натомість повітряним транспортом доправляють до РФ.

Раніше Суспільне повідомляло, що в тимчасово окупованому селі Мирне Запорізької області росіяни переобладнують спортивну залу місцевої школи на військовий шпиталь.

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