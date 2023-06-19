ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Зруйнована, але не знищена!". У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею
ВИСТАВКАКУЛЬТУРАМаріупольМУЗЕЇВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Зруйнована, але не знищена!". У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Зруйнована, але не знищена!&quot;. У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею
Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі відкрили виставку цифрових копій експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею "Зруйнована, але не знищена!". Через обстріли музею армією РФ майже всі експонати згоріли під час пожежі. Наразі співробітники музею намагаються відтворити колекцію у цифровому вигляді, розповіли організатори Суспільному.

На виставці представили стенди із цифровими копіями експонатів, що репрезентують грецьку культурну спадщину.

"Річ у тім, що музей налічував взагалі десь 60 000 експонатів. Грецька якраз культурно-історична спадщина була частково також там представлена. На жаль евакуації з міста не було, тому не вдалося вивезти жодного артефакту", – розповіла кураторка з культури центру підтримки переселенців "ЯМаріуполь" у Дніпрі Людмила Остапенко.

"Зруйнована, але не знищена!". У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею
Фото: Суспільне Дніпро

Приміщення Маріупольського краєзнавчого музею було знищено пожежею, розповіла Людмила Остапенко. Більшість артефактів та історичних документів – згоріли.

"Зруйнована, але не знищена!". У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею
Фото: Суспільне Дніпро

В цифровому вигляді збереглася лише невелика частина колекції каже Людмила

"Є грамота, це також електронний варіант, цією грамотою було відкрито, для греків переселенців можливості, вільного економічного, господарського та культурного розвитку", – говорить вона.

"Зруйнована, але не знищена!". У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею
Фото: Суспільне Дніпро

В музеї зберігався оригінал цієї грамоти.

"Люди збирали по крихітках. Зібрати, зрозуміти, це велика-велика робота, яку неможливо проаналізувати. Так в одну хвилю все це втратити, вбити, вбити нас і нашу історію. Це жахливо", – каже відвідувачка Оксана Білоус.

Туристичний центр по буднях працює з дев'ятої до вісімнадцятої, а у вихідні з десятої до сімнадцятої. Виставка триватиме до кінця тижня.

"Зруйнована, але не знищена!". У Дніпрі відкрили виставку експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею
Фото: Суспільне Дніпро

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
У Тернополі відкрили фотовиставку &quot;Театр. Душа Маріуполя&quot;
У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
Вишивала нитками по папері: на Тернопільщині у костелі діє виставка
Вишивала нитками по папері: на Тернопільщині у костелі діє виставка
Виставки, вечір поезії, квест, день відкритих дверей у ботсаду. Куди піти на вихідних у Дніпрі
Виставки, вечір поезії, квест, день відкритих дверей у ботсаду. Куди піти на вихідних у Дніпрі
В Івано-Франківську презентували виставку робіт учнів мистецької школи Миколи Якимечка
В Івано-Франківську презентували виставку робіт учнів мистецької школи Миколи Якимечка
На початок