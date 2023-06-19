У Дніпрі відкрили виставку цифрових копій експонатів зруйнованого Маріупольського краєзнавчого музею "Зруйнована, але не знищена!". Через обстріли музею армією РФ майже всі експонати згоріли під час пожежі. Наразі співробітники музею намагаються відтворити колекцію у цифровому вигляді, розповіли організатори Суспільному.

На виставці представили стенди із цифровими копіями експонатів, що репрезентують грецьку культурну спадщину.

"Річ у тім, що музей налічував взагалі десь 60 000 експонатів. Грецька якраз культурно-історична спадщина була частково також там представлена. На жаль евакуації з міста не було, тому не вдалося вивезти жодного артефакту", – розповіла кураторка з культури центру підтримки переселенців "ЯМаріуполь" у Дніпрі Людмила Остапенко.

Фото: Суспільне Дніпро

Приміщення Маріупольського краєзнавчого музею було знищено пожежею, розповіла Людмила Остапенко. Більшість артефактів та історичних документів – згоріли.

Фото: Суспільне Дніпро

В цифровому вигляді збереглася лише невелика частина колекції каже Людмила

"Є грамота, це також електронний варіант, цією грамотою було відкрито, для греків переселенців можливості, вільного економічного, господарського та культурного розвитку", – говорить вона.

Фото: Суспільне Дніпро

В музеї зберігався оригінал цієї грамоти.

"Люди збирали по крихітках. Зібрати, зрозуміти, це велика-велика робота, яку неможливо проаналізувати. Так в одну хвилю все це втратити, вбити, вбити нас і нашу історію. Це жахливо", – каже відвідувачка Оксана Білоус.

Туристичний центр по буднях працює з дев'ятої до вісімнадцятої, а у вихідні з десятої до сімнадцятої. Виставка триватиме до кінця тижня.

Фото: Суспільне Дніпро

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро