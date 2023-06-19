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У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
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У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"

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У Тернополі відкрили фотовиставку &quot;Театр. Душа Маріуполя&quot;
Фото: Суспільне Тернопіль

В Українському домі "Перемога" відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя". Вона присвячена Маріупольському драматичному театру. На виставці представили архівні фото, від періоду з відкриття драмтеатру до сьогодення.

На виставці представили світлини театру до війни, фото часів блокади та наслідків авіаудару, який завдали росіяни.

У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
Виставка "Театр. Душа Маріуполя". Фото: Суспільне Тернопіль

Лариса Шурховецька – жителька Маріуполя. Відвідувачка виставки розповідає, що біля театру завжди збиралося багато людей.

У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
Світлина з виставки. Фото: Суспільне Тернопіль

"Містяни дуже любили театр. Ми не могли існувати, щоб у нас не було нашого театру. Це було таке видатне місце, завжди воно було, як магніт. Притягувало всіх небайдужих людей".

Жителька Маріуполя
Лариса Шурховецька. Фото: Суспільне Тернопіль

Тернополянка Ірина Береза каже, що їй важко дивитися на світлини зруйнованого театру.

Фотовиставка "Театр. Душа Маріуполя"
Зруйнований театр. Фото: Суспільне Тернопіль

"Якось так виставка поділена на "до" та "після". "До" – це красивий такий Маріуполь, ну дійсно красиве місто Маріуполь. Дуже багато моїх знайомих розказували, що дуже красиве, квітуче місто. Є страшний, важкий стенд де розбомблене, розбомблене не тільки саме місто, а й розбомблені й людські долі".

Відвідувачка виставки
Ірина Береза. Фото: Суспільне Тернопіль

Виставку організували працівники тернопільського центру "Я Маріуполь" спільно з представниками міських рад Маріуполя та Тернополя. Тут представили понад 100 фото.

У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
Світлини акторів театру в Маріуполі. Фото: Суспільне Тернопіль

"Ми хочемо передати те, що пережили люди хоча б світлинами, те що проходило там. Тобто настрій людей як це було. І звичайно хотіли поділитися тим що ми мали, безпосередньо до російського втручання", – говорить культурна фахівчиня центру підтримки "Я Маріуполь" Анастасія Палєхіна.

У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
Анастасія Палєхіна. Фото: Суспільне Тернопіль

"Думаю, що нам потрібно нагадувати людям, що триває війна. Бо скажу відверто люди більш гостро відчувають війну до ліній зіткнення. Чим далі від вибухів, чим далі від злиднів того, що несе за собою війна, тим спокійнішим є те, чи інше місто. Попри відстань, не варто забувати, що війна триває", – каже керівник відділу центру підтримки "Я Маріуполь" Костянтин Карцев.

Керівник відділу центру "Я Маріуполь"
Костянтин Карцев. Фото: Суспільне Тернопіль

Фотовиставка "Театр. Душа Маріуполя" діятиме до 30 червня.

У Тернополі відкрили фотовиставку "Театр. Душа Маріуполя"
Маріуполь. Фото: Суспільне Тернопіль

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