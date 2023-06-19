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В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків
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В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків

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В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків
Будинок у селі Бутівське. Фото: Суспільне Кропивницький

Майже пів сотні будинків пропонують переселенцям у трьох селах Олександрійського району Кіровоградської області. З початку повномасштабної війни там прийняли 120 людей з областей, де відбувались чи тривають бойові дії, залишились жити 32, розповів староста Олександр Клімов. Суспільне бачило, які умови пропонують переселенцям.

Родина з Донеччини

Родина переселенців з Торецька Донецької області – Аліна і Дмитро Притули з двома доньками – з вересня 2022 року живуть в будинку в селі Бутівське Олександрійського району. Зі слів Дмитра Притули, будинок запропонували для проживання безкоштовно: "Дві кімнати, кухня, ванна, туалет. Оплачуємо лише за спожиті комунальні послуги – електрику, газ, воду і за вивезення сміття".

Аліна Притула розповіла, як їх зустріли в селі: "Багато поприносили. Коли приїхали, три дні двері не зачинялись – несли, несли і несли. Овочі, консервацію".

Біля будинку, в якому нині живуть, посадили город – показала Аліна Притула. З її слів, сумує за домівкою, але все частіше думають з чоловіком про те, щоб залишись на Кіровоградщині після завершення війни.

В Олександрійському районі Кіровоградщини переселенцям пропонують майже пів сотні будинків у трьох селах
Дмитро і Аліна Притули. Фото: Суспільне Кропивницький

Будинок родині запропонував житель села Олександр Лісютін. Зі слів чоловіка, співчуває людям, яким довелось покинути власну домівку: "Хай скільки хочуть, стільки й живуть. А якщо є ще хтось, кому треба, будемо шукати. У селі є ще хати".

У Бутівському до заселення готові чотири будинки

Керівниця місцевої школи Марина Безверха хоче, щоб жити в село приїхали родини з дітьми. З її слів, нині в селі є чотири будинки, куди можуть заселити охочих переселенців: "Люди, які сюди приїдуть, мають розуміти, що будинки дуже давно стояли. Це село будували для переселенців-чорнобильців. У 1991-92 роках в село переселяли жителів Народицького району Житомирської області, та молоде покоління роз’їхалось. Коли школа починала працювати, в ній були 121 учень, нині – 50".

Нині в селі проживають сім родин переселенців з Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Будинки, які пропонують – газифіковані й обладнані внутрішніми туалетом та ванною, сказав староста: "Вода – дніпровський водопровід. Септики, каналізація. Нормальні будинки. Міська квартира, тільки в селі.

Усього мають пів сотні будинків у трьох селах

Бутівське – одне з трьох сіл Приютівської селищної ради, де мають будинки для переселенців, сказав староста. З його слів, частина порожніх будинків – це комунальне майно, частина має власників, які готові пустити жити в будинок за умови його викупу: "Ціни лояльні – 3-3,5 тисяч і доларів".

Для тих, хто шукає роботу, в селах вона є, сказав Олександр Клімов: "Є люди, які займаються вирощуванням малини й полуниці. З ранньої весни і до пізньої осені у них працюють люди, заробляють непогані гроші – від 300 гривень, якщо не дуже стараєшся, і до тисячі можна заробити за день. Є власні городи, власні підсобні господарства. Для трактористів і водіїв є робота у місцевих фермерських господарствах".

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