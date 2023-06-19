Як у Верховинському районі на Франківщині ліквідовують наслідки негоди. Репортаж

Понад 2 500 людей у Верховинському районі, що на Івано-Франківщині, залишаються без проїзду через негоду, що вирувала тут 16-18 червня. Дороги, які з'єднують села Красноїлля, Замагора, Чорна Річка та Кохан, розмило. У Красноїллі підтопило й недобудований корпус місцевого ліцею, повідомляє з місця події кореспондентка Суспільного.

У Верховинському районі розмиті дороги. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Аби відновити транспортне сполучення, розмиті відтинки дороги Красноїлля — Замагора, що підтоплені у п'яти місцях, комунальники засипають щебенем, каже . З його слів, проїзду не мають наразі орієнтовно дві тисячі жителів цих сіл.

Староста Красноїльського округу Михайло Дзюбак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Склалося так, що вода вийшла на дорогу, перемила дорожнє полотно, що з'єднує села Красноїлля і Замагору, й село Чорна Річка. І частина нашого села відрізана, немає проїзду. Сьогодні вже працює техніка і ця проблема вирішується, якщо далі не будуть дощі продовжуватися", — говорить Михайло Дзюбак.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У Красноїллі через зливи також підтопило прилеглу територію та недобудований корпус місцевого ліцею.

"І зверху, і знизу підтоплює нашу будівлю, бо школа — не накрита. А в нас тут перепадає багато опадів, дощове літо. І вода руйнує ліцей. Збираємося із вчителями, й щоб вода не потрапляла, направляємо її в правильне річище", — розповідає директорка Красноїльського ліцею Марія Шкіндюк.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У присілку Красноїлля Жолоби теж частково немає проїзду. Жителі намагаються облаштувати під’їзд до своїх осель самотужки. Михайло Грищук розповідає: його будинок не підтопило, однак вийшов з берегів ставок і всю рибу з нього викинуло на подвір'я.

"Були великі опади, й виїзду і під'їзду до житлового будинку немає взагалі. Маємо невелику машину та їздимо на річку по каміння, аби підсипати дорогу. Робимо надаремно, бо немає заїзду. Навіть "швидка" чи пожежна — мусить бути під’їзд додому. Вода іде з гори, вона не має де діватися і йде сюди, на дорогу. І найгірше — іде на центральну дорогу і там підмиває", — говорить житель присілка Михайло Гаврищук.

Голова Верховинської районної військової адміністрації Василь Бровчук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Верховинської районної військової адміністрації Василь Бровчук каже: через негоду без транспортного сполучення й досі залишаються два села Верховинського району — Кохан та Чорна Річка, а це — орієнтовно 600 людей. За його словами, в Чорній Річці, де відбувся зсув лісового масиву, розчищають дороги. У село Кохан через високий рівень води техніка наразі заїхати не може. Загалом, говорить Василь Бровчук, зараз у Верховинському районі ускладнений проїзд ґрунтовими дорогами місцевого значення протяжністю 167 км.

"Найбільше постраждали села Замагора, Красноїлля, Голови, Чорна Річка, частина Білоберізької громади. Дякувати Богу, не підтопило житлові будинки, є частина підтоплених домогосподарств, присадибних ділянок, але критичної ситуації наразі немає", — каже Василь Бровчук.

Що відомо про негоду на Івано-Франківщині

З вечора 17 червня на Івано-Франківщині випала понаднормова кількість опадів, через які розмило дорогу місцевого значення Ільці — Буркут. Було відсутнє сполучення до сіл Зелене та Явірник. Найбільше постраждали Зеленська та Білоберізька громади. Також підтоплені присадибні ділянки, що розташовані поблизу річки Черемош.

18 червня унаслідок негоди розмило дороги у трьох районах області — Верховинському, Надвірнянському та Івано-Франківському.

Загалом через негоду 3 300 людей були заблоковані, без електроенергії залишилися 11 сіл. В епіцентрі стихії — Верховинський район. Місцеві дороги до населених пунктів — розмиті. Станом на 20:30 18 червня опади у Верховинському районі припинилися.

На Івано-Франківщині заборонили катання на плавзасобах, рафтинг гірськими річками та походи у гори через погіршення погодних умов. Через зливи з вечора 17 до 19 червня у басейнах річок Прут та Дністер очікувався підйом рівнів води на 0,5-1,5 м.

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