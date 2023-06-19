За тиждень у Києві виявили 122 нових випадки COVID-19

У Києві за минулий тиждень, з 12 по 18 червня, діагностували 122 нових випадки захворювання на коронавірус. Госпіталізували 30 людей, четверо померли від ускладнень, спричинених COVID-19, одужали 130 жителів столиці. Про це повідомляє КМДА з посиланням на інформацію Київського міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Серед тих, хто захворів, 74 жінки від 21 до 92 років і 48 чоловіків від 20 до 89 років. А також COVID-19 діагностували у шістьох хлопчиків від 3 до 15 років та дівчинки 8 років.

Найбільше випадків захворювання зареєстрували у Деснянському районі – 24, Дніпровському – 16, і у Святошинському – 15 випадків.

Усього за період пандемії в столиці зафіксовано 519 471 випадок захворювання, а також 9 530 летальних випадків від вірусу. Загалом СОVІD-19 подолали 509 849 мешканців столиці.

У Департаменті охорони здоров’я нагадують, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація. Отримати щеплення можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах. Також продовжується робота Центрів масової вакцинації у ТРЦ "Gulliver", "River Mall", ТРЦ "Універмаг "Україна", ТРЦ "SilverBreeze". Крім того, на базі комунальних закладів охорони здоров'я функціонують мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію організованих колективів.

Що відомо про ситуацію з COVID-19 у столиці

На початок червня у Києві показники інфікування вірусом СОVІD-19 пішли на спад. За період з 29 травня по 4 червня виявили 110 нових випадків захворювання. Така ж кількість хворих була зафіксована і з 5 по 11 червня.

У Києві із 22 по 28 травня виявили 224 нових випадки захворювання на коронавірус. Це на 24 більше, ніж тижнем раніше. Шестеро людей померли від ускладнень СОVІD-19.

За період з 15 по 21 травня у столиці зафіксували 200 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Тоді найбільше хворих зареєстрували у Дніпровському районі.

Кабмін продовжив на всій території України дію карантину через COVID-19 до 30 червня 2023 року. Також уряд продовжив режим надзвичайної ситуації в єдиній державній системі цивільного захисту. Такі рішення в МОЗ пояснюють рівнем вакцинації в Україні, який є недостатнім для формування колективного імунітету до коронавірусного захворювання.