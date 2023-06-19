Армія РФ атакувала два села на Херсонщині. Три людини поранені

Російські війська з артилерії щонайменше десять разів атакували села Бургунка та Шляхове Херсонської області. Є поранені, повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.

В Бургунці поранені два чоловіки: 60-річний житель отримав травми середнього ступеня важкості, 48-річний — з легкими пораненнями. Обох доправили до медзакладу. В селі пошкоджені щонайменше п'ять будинків та адмінбудівля.

Також була поранена 64-річна жителька села Шляхове. З тяжкими пораненнями її ушпиталили, медики борються за її життя, повідомляє ОВА.

За фактом обстрілу Бургунки і Шляхового на Херсонщині прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військами РФ законів та звичаїв війни.

Раніше у телемарафоні "Єдині новини" керівник пресофісу ОВА повідомив, що російські військові о третій годині ранку 19 червня обстріляли Херсон. Снаряди влучили у дві автозаправні станції в різних районах міста та територію автопідприємства.

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