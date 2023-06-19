Міжнародний конкурс проєктів “GENIUS Olympiad” відбувся в Рочестерському технологічному інституті, що у штаті Нью-Йорк, США. Так, школярка Євгенія Вінницька здобула золоту медаль, як повідомили на сайті МОН України.

Україну представляли 47 учнів Малої академії наук.

16 червня 2023 року відбулася церемонія нагородження переможців “GENIUS Olympiad”. Євгенія Вінницька отримала золото за представлений проєкт “Клітка”, додали на сторінці у Facebook Обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей.

Загалом українська делегація привезла 35 нагород. Серед переможців — 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників із бронзовими медалями, 7 — зі срібними та 5 — із золотими, зазначили у Малій академії наук України.

Що відомо про “GENIUS Olympiad”

Метою "GENIUS Olympiad" є сприяння глобальному розумінню екологічних проблем і досягненню сталого розвитку за допомогою фундаментальних наук, мистецтва, креативного письма, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу.

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