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Школярка з Сум Євгенія Вінницька здобула золоту медаль на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
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Школярка з Сум Євгенія Вінницька здобула золоту медаль на міжнародній Олімпіаді геніїв у США

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Євгенія Вінницька з Сум отримала золото на міжнародній Олімпіаді геніїв у США
Зліва Євгенія Вінницька. Фото: Обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей

Міжнародний конкурс проєктів “GENIUS Olympiad” відбувся в Рочестерському технологічному інституті, що у штаті Нью-Йорк, США. Так, школярка Євгенія Вінницька здобула золоту медаль, як повідомили на сайті МОН України.

Україну представляли 47 учнів Малої академії наук.

16 червня 2023 року відбулася церемонія нагородження переможців “GENIUS Olympiad”. Євгенія Вінницька отримала золото за представлений проєкт “Клітка”, додали на сторінці у Facebook Обласної гімназії-інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей.

Загалом українська делегація привезла 35 нагород. Серед переможців — 14 учасників із почесною відзнакою, 9 учасників із бронзовими медалями, 7 — зі срібними та 5 — із золотими, зазначили у Малій академії наук України.

Що відомо про “GENIUS Olympiad”

  • Метою "GENIUS Olympiad" є сприяння глобальному розумінню екологічних проблем і досягненню сталого розвитку за допомогою фундаментальних наук, мистецтва, креативного письма, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу.

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