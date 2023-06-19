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Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
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Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями

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Іноді дощитиме: яку погоду прогнозують на Рівненщині найближчими днями
Фото: Суспільне Рівне

Короткочасні дощі та мінливу хмарність очікують на Рівненщині найближчими днями. Про це інформує обласний центр з гідрометеорології в прогнозі погоди на 20-22 червня. Температура повітря вдень сягатиме максимум 27º тепла.

У вівторок, 20 червня, збережеться вплив атмосферного розділу із заходу. Очікують мінливу хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень — помірний короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 11-16º, вдень 22-27º. Атмосферний тиск буде слабо рости.

На 21 червня рівненський гідрометцентр прогнозує мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 23-28º. Атмосферний тиск буде слабо рости.

У четвер, 22 червня, синоптична ситуація залишатиметься без змін. Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17º, вдень 23-28º. Атмосферний тиск буде слабо падати.

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