Фахівці Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб планують перевірити воду, яку возять волонтери, щоб пересвідчитись у її якості та придатності до споживання.

Про це розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко 19 червня під час брифінгу.

Як повідомлялося раніше, Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України провів дослідження води поверхневих водойм Миколаївщини. Тоді у воді було виявлено холереподібний вібріон.

Під час брифінгу 19 червня, головний санітарний лікар Миколаївської області прокоментував моніторинговий стан Миколаївської акваторії. Втім, за його словами, не тільки вода у річках може становити загрозу.

"Оскільки волонтери зовсім випали з поля зору нашої служби вони привозять воду, а з тим, що відбулося ми не знаємо, яка її якість тому ми включили собі до плану і подивитися, яку воду возять волонтери",— говорить Володимир Клочко.

Слідкуйте за новинами Суспільного Миколаїв у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.