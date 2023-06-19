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ДТП у Житомирі: двох малолітніх дітей ушпиталили; водія, який втік із місця, знайшли
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ДТП у Житомирі: двох малолітніх дітей ушпиталили; водія, який втік із місця, знайшли

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У Житомирі в ДТП травмувалися двоє малолітніх дітей, водій з місця аварії втік
У Житомирі в ДТП травмувалися двоє малолітніх дітей, водій з місця аварії втік. Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Патрульна поліція Житомирщини

19 червня у Житомирі на вулиці Вітрука водій легковика в’їхав в інше авто, внаслідок чого травми отримали двоє малолітніх дітей, яких ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Водія, котрий спричинив аварію і втік із місця події, розшукали. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Нацполіції в області Вікторія Дубовик.

За її словами, повідомлення про ДТП надійшло до поліції вдень 19 червня. За попередньою інформацією, водій легковика не дотримався дистанції руху і вдарив інший легковик, що їхав попереду у попутному напрямку. В авто були двоє малолітніх дітей віком до трьох років.

"Знайти водія, який міг бути причетний до цієї події, та встановити його особу допоміг один із очевидців, який побачив, що чоловік зібрався тікати та поїхав за ним одразу після аварії. Потрібний автомобіль представники патрульної поліції знайшли в одному із гаражів на вулиці Промисловій. Підозрюваного затримали і наразі перевіряють, чи був він у стані алкогольного сп’яніння", – розповіла Вікторія Дубовик.

Водій легковика в'їхав у машину, яка рухалася попереду
Водій легковика в'їхав у машину, яка рухалася попереду. Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Патрульна поліція Житомирщини

В ДТП постраждали двоє малолітніх дітей, яких ушпиталили до Житомирської обласної дитячої лікарні
В ДТП постраждали двоє малолітніх дітей, яких ушпиталили до Житомирської обласної дитячої лікарні. Житомир, 19 червня 2023 року. Фото: Патрульна поліція Житомирщини

Обох травмованих дітей лікарі карети швидкої медичної допомоги доставили до обласної дитячої лікарні.

За словами пресофіцерки Нацполіції в області Вікторії Дубовик, триває розслідування усіх деталей аварії.

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