На Луганщині поліг військовослужбовець із села Полянки Білоберізької громади, що на Івано-Франківщині, Сергій Рильчук. Про смерть 31-річного бійця повідомили на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради.
Сергій Рильчук народився 29 липня 1991 року в Чернівцях. Проживав разом із дідусем та бабусею в селі Полянки Верховинського району.
Загинув Сергій Рильчук 16 червня 2023 року в Луганській області. У військовослужбовця залишилися мати, рідні, близькі та друзі.
"Сповнений сміливості та любові до України, Сергій все зробив, аби захистити свою родину, село, громаду, країну. Він віддав своє життя за нашу з вами землю", — йдеться у дописі.
20 червня зустрінуть траурний кортеж з тілом полеглого бійця. О 12:30 у селищі Верховина біля стели Героїв Небесної Сотні відправлять панахиду за загиблим Сергієм Рильчуком.
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