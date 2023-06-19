На Луганщині поліг військовослужбовець із села Полянки Білоберізької громади, що на Івано-Франківщині, Сергій Рильчук. Про смерть 31-річного бійця повідомили на Facebook-сторінці Верховинської селищної ради.

Сергій Рильчук народився 29 липня 1991 року в Чернівцях. Проживав разом із дідусем та бабусею в селі Полянки Верховинського району.

Загинув Сергій Рильчук 16 червня 2023 року в Луганській області. У військовослужбовця залишилися мати, рідні, близькі та друзі.

"Сповнений сміливості та любові до України, Сергій все зробив, аби захистити свою родину, село, громаду, країну. Він віддав своє життя за нашу з вами землю", — йдеться у дописі.

20 червня зустрінуть траурний кортеж з тілом полеглого бійця. О 12:30 у селищі Верховина біля стели Героїв Небесної Сотні відправлять панахиду за загиблим Сергієм Рильчуком.

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