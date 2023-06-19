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Пісок за 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва — у КП "Плесо" пояснили потребу
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Пісок за 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва — у КП "Плесо" пояснили потребу

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Пісок за 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва — у КП &quot;Плесо&quot; пояснили потребу
Пляж. Ілюстративне фото: unsplash

Сім пляжів Києва потребують підсипання піску через наслідки весняної повені. Розмивання пляжних зон шкодить екології та погіршує санітарний стан зон відпочинку.

Так у комунальному підприємстві "Плесо" прокоментували оголошення тендеру на закупівлю послуг із підсипання піску і планування пляжних територій. Очікувана вартість закупівель — 6 млн 535 тис грн.

Як зазначили у комунальному підприємстві, внаслідок підтоплень і вітрової ерозії на території низки столичних пляжів зруйнувалась поверхня піщаного покриву. Пересушується коренева система дерев і зелених насаджень, що може призвести до загибелі рослинності і погіршення екологічного стану в цілому. Тож необхідні роботи із санітарного підсипання піску. Це доцільно навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається, наголошують комунальники. Востаннє на київських пляжах подібні роботи виконували 2-3 роки тому.

У 2023 році працівники КП "Плесо" планують підсипання піску на території пляжів "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга".

Що відомо про впорядкування зон відпочинку у Києві

У Києві почали демонтаж незаконних споруд біля муніципального пляжу "Молодіжний" у Гідропарку.

Також у столиці тривають роботи зі зведення пішохідного мосту та облаштування острова Оболонський як частини великої рекреаційної зони.

У Києві планують продовжити ремонтні роботи і розпочати капітальні ремонти у понад 30 скверах і парках.

У Києві на Виноградарі рятуватимуть від обміління Синє озеро.

У столиці цього літа не планують відкривати пляжний сезон, а людям рекомендують утриматись від відвідування пляжів і зон відпочинку. Так вирішила Рада оборони Києва.

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