Пісок за 6,5 млн грн для закритих пляжів Києва — у КП "Плесо" пояснили потребу

Сім пляжів Києва потребують підсипання піску через наслідки весняної повені. Розмивання пляжних зон шкодить екології та погіршує санітарний стан зон відпочинку.

Так у комунальному підприємстві "Плесо" прокоментували оголошення тендеру на закупівлю послуг із підсипання піску і планування пляжних територій. Очікувана вартість закупівель — 6 млн 535 тис грн.

Як зазначили у комунальному підприємстві, внаслідок підтоплень і вітрової ерозії на території низки столичних пляжів зруйнувалась поверхня піщаного покриву. Пересушується коренева система дерев і зелених насаджень, що може призвести до загибелі рослинності і погіршення екологічного стану в цілому. Тож необхідні роботи із санітарного підсипання піску. Це доцільно навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається, наголошують комунальники. Востаннє на київських пляжах подібні роботи виконували 2-3 роки тому.

У 2023 році працівники КП "Плесо" планують підсипання піску на території пляжів "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга".

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