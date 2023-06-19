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У Львові стартував майстерклас з відновлення історичних стінописів
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У Львові стартував майстерклас з відновлення історичних стінописів

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У Львові стартував майстерклас з відновлення історичних стінописів
Фото: Суспільне Львів

У Львові розпочався майстерклас з відновлення історичних стінописів. Навчання триватимуть тиждень. Впродовж цього часу учасників навчатимуть правильно відкривати історичні розписи та реставрувати їх. Про це Суспільному розповіла реставраторка Ірина Гірна.

Майстерклас проводить львівська реставраторка Ірина Гірна в будинку на вулиці Рудковича, якому понад сто років.

"Весь цей під'їзд є розписаний. Я завжди говорю, якщо ваш будинок збудований до 1939 року, у вас точно є розписи. Це — класична альфрейна Техніка оздоблення приміщень художньо-декоративними розписами, що виконуються по сухій штукатурці клейовими, олійними або емальовими фарбами.робота, яка відтворює ту ліпнину, яка є у в'їзній частині, де зараз працюють реставратори, а на стінах в під'їзді зроблена та ліпнина у вигляді малюнку", — каже реставраторка Ірина Гірна.

У Львові стартував майстер-клас з відновлення історичних стінописів
Реставраторка Ірина Гірна показує учасникам майстер-класу розпис, який був під штукатуркою. Фото: Суспільне Львів

Більшість розписів у під’їзді будинку заховані під шарами фарби та побілки. На майстеркласі будуть навчати усім етапам реставрації стінописів і як правильно підходити до цієї справи.

"В нас не стоїть завдання випустити плеяду реставраторів, в нас стоїть завдання навчити людей правильно підходити до реставрації. Які етапи можуть самостійно виконувати мешканці, коли треба зупинитися і кликати майстрів-реставраторів. Якщо ми правильно розчистимо ці набіли, то це є 90 % якісної реставрації. Наше завдання — показати, чим відрізняється класичний ремонт з побілкою від реставрації та прищепити людям відчуття красивого та автентичного", — говорить Ірина Гірна.

У Львові стартував майстер-клас з відновлення історичних стінописів
Реставрація у під'їзді у будинку на вулиці Рудковича. Фото: Суспільне Львів

У майстеркласі беруть участь 14 людей. Серед них — Аліна Сушко, яка останні три роки захоплюється реставрацією.

"Я реставрую деревину, столярні вироби, старовинні антикварні меблі, а цей майстерклас я відвідую, щоб розширити свої знання у вмінні відновлювати розписи", — розповідає учасниця майстеркласу Лілія Сушко.

У Львові стартував майстерклас з відновлення історичних стінописів
Фото: Суспільне Львів

Триватиме майстерклас тиждень.

"Цим заходом ми хочемо спонукати мешканців свідомо підходити до проведення робіт у своїх помешканнях та приміщеннях спільного користування", — говорить директор ЛКП "Бюро спадщини" Павло Богайчик.

Зараз у будинку, де проводять майстерклас, також тривають реставраційні роботи. Реставратори працюють у в’їзній частині будинку над відновленням ліпнини. Ініціаторами відновлення будинку є самі мешканці, які зібрали гроші та найняли реставраторів.

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