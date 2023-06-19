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Харків'янка привезла з чемпіонату Європи з армреслінгу три золотих медалі
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Харків'янка привезла з чемпіонату Європи з армреслінгу три золотих медалі

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Харків'янка привезла з чемпіонату Європи з армреслінгу три золотих медалі
Чемпіонат Європи з армреслінгу пройшов у Молдові у червні. Фото: Харківська ОВА

Харків’янка Вікторія Ілюшина виборола три золота на чемпіонаті Європи з армреслінгу, який проходив у Молдові з 8 по 18 червня.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Вона була непереможною в змаганнях серед ветеранів старших 40 років, посівши в ваговій категорії до 55 кг перші місця в боротьбі на обох руках. Крім того, на її рахунку золота медаль в боротьбі на лівій руці серед дорослих та бронзова нагорода в боротьбі на правій руці серед дорослих", — сказано у повідомленні.

Харків'янка привезла з чемпіонату Європи з армреслінгу три золотих медалі
Чемпіонат Європи з армреслінгу пройшов у Молдові у червні. Фото: Харківська ОВА

В ОВА також повідомили, що в змаганнях серед ветеранів старших 40 років Сергій Мельник здобув срібні медалі в боротьбі на правій та лівій руці. А в змаганнях серед юніорок до 16 років у вазі до 45 кг Мирослава Мельник посіла друге місце в боротьбі на лівій руці та третє — на правій.

Загалом харківські спортсмени взяли три золоті, три срібні та дві бронзові медалі.

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