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У Миколаєві чоловіка обвинувачують у співпраці зі службами РФ
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У Миколаєві чоловіка обвинувачують у співпраці зі службами РФ

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У Миколаєві чоловіка обвинувачують у співпраці зі службами РФ
Затримання обвинуваченого мешканця Миколаєва. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

24-річного жителя Миколаєва обвинувачують у державній зраді та незаконному поводженні з боєприпасами. Станом на 19 червня чоловік перебуває під вартою.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, обвинувачений діяв під псевдонімом "Шакал". Чоловік за власної ініціативи підшукував людей, щоб передавати представникам російських спецслужб інформацію про переміщення боєприпасів іноземного виробництва в Україні та його розташування.

"Згодом він вийшов на адміністратора телеграм-каналу та чат-боту проросійської спрямованості", — йдеться у повідомленні прокуратури.

На початку лютого 2023 року чоловік надіслав інформацію та фото про місцеперебування боєприпасів іноземного виробництва для танків та гаубиць, а також вказав координати складу однієї з військових частин, де вони зберігаються.

"Через два дні адміністратор каналу зв’язався з чоловіком та поставив йому завдання — зробити фото складу боєприпасів. При спробі виконати це завдання його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України", — повідомили у прокуратурі.

Під час обшуків в обвинуваченого виявили та вилучили гроші, а також набої до автомата АК-74 калібру 5,45 у кількості 72 шт.

Станом на 19 червня обвинувачений перебуває під вартою. Санкція статтічастина 2 статті 111, частина1 статті 263 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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