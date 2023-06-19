У Львові відбулась акція до Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Семеро жінок у повній тиші стояли з плакатами про протидію насильству. Перформанс провели на площі перед Франковим університетом. Як це було, дізнавалося Суспільне.

Інні Арат наносять грим, який імітує травми від домашнього насильства.

Інну Арат гримують перед перформансом. Суспільне Львів

Далі вона стає поруч з іншими жінками на площі перед університетом Франка. Учасниці акції стоять мовчки, аби донести до перехожих ідею — мовчати про насильство не можна.

"Не треба мовчати про насильство будь-яке: домашнє, економічне, психологічне. Тому ми сьогодні тут, щоб донести, що насильство таке, що любить тишу. І там воно процвітає. А коли надати розголос – ми його зможемо перебороти", — каже учасниця акції Інна Арат.

Також у Інни в руках букет троянд. Жінка каже, це символ того, що людина, яка вчиняє насильство, не зміниться після вибачень і подарунків.

"Після того, як кривдник повертається із квітами, подарунками – вона пробачає, повертається знову в такі умови, стосунки. Але не потрібно пробачати", — додає Інна.

Учасниці акції "Поруш тишу". Суспільне Львів

До акції долучилися семеро жінок. Суспільне Львів

Спеціалістка з протидії гендерно зумовленому насильству фонду ООН Олена Коханець каже, у цей день потрібно нагадати про важливість говорити про сексуальні злочини, які вчинили російські військові під час окупації.

"На сьогодні ми знаємо про 208 випадків, які зафіксовані в Офісі генпрокурора, але ми розуміємо, що справжня кількість набагато більша, цифра набагато страшніша. І ми розуміємо, що люди не звертаються, вони навіть не розповідають найближчим людям, бо вони бояться осуду", — говорить Олена Коханець.

Перформанс провели біля пам'ятника Франкові. Суспільне Львів

На Львівщині повідомити про домашнє насильство можна у поліцію, в "Центр допомоги врятованим" у Львові, або ж звернутись у спеціалізовані притулки і денні центри у районах області.