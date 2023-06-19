У Львові відбулась акція до Міжнародного дня боротьби із сексуальним насильством в умовах війни. Семеро жінок у повній тиші стояли з плакатами про протидію насильству. Перформанс провели на площі перед Франковим університетом. Як це було, дізнавалося Суспільне.
Інні Арат наносять грим, який імітує травми від домашнього насильства.
Далі вона стає поруч з іншими жінками на площі перед університетом Франка. Учасниці акції стоять мовчки, аби донести до перехожих ідею — мовчати про насильство не можна.
"Не треба мовчати про насильство будь-яке: домашнє, економічне, психологічне. Тому ми сьогодні тут, щоб донести, що насильство таке, що любить тишу. І там воно процвітає. А коли надати розголос – ми його зможемо перебороти", — каже учасниця акції Інна Арат.
Також у Інни в руках букет троянд. Жінка каже, це символ того, що людина, яка вчиняє насильство, не зміниться після вибачень і подарунків.
"Після того, як кривдник повертається із квітами, подарунками – вона пробачає, повертається знову в такі умови, стосунки. Але не потрібно пробачати", — додає Інна.
Спеціалістка з протидії гендерно зумовленому насильству фонду ООН Олена Коханець каже, у цей день потрібно нагадати про важливість говорити про сексуальні злочини, які вчинили російські військові під час окупації.
"На сьогодні ми знаємо про 208 випадків, які зафіксовані в Офісі генпрокурора, але ми розуміємо, що справжня кількість набагато більша, цифра набагато страшніша. І ми розуміємо, що люди не звертаються, вони навіть не розповідають найближчим людям, бо вони бояться осуду", — говорить Олена Коханець.
На Львівщині повідомити про домашнє насильство можна у поліцію, в "Центр допомоги врятованим" у Львові, або ж звернутись у спеціалізовані притулки і денні центри у районах області.