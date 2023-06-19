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Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
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Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи

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Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

На Дніпропетровщині припинили діяльність організованої групи, яка налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального на території України. Про це йдеться у пресрелізі Дніпропетровської обласної прокуратури, який отримало Суспільне.

За даними слідства, організували нелегальний бізнес двоє братів з Дніпра. Спільниками виявились директор нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та підприємці.

На потужностях нафтопереробного комплексу вони налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину. Щомісяця вони виробляли до 500 тонн нафтопродуктів.

Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Щомісяця підозрювані виробляли до 500 тонн нафтопродуктів. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Готову продукцію реалізовували  через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Відповідних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального учасники схеми не мали.

Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Готову продукцію реалізовували через мережу підконтрольних АЗС по всій Україні. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Крім цього, підозрювані вносили недостовірні дані до фінансової звітності та несанкціоновано змінювали відомості в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

"Проведено 50 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей, у м. Рівне за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, підприємствах, НПЗ та автомобільної бази. Виявлено та вилучено 11 тис літрів бензину, 20 тис літрів дизельного пального, 1000 м3 нафтопродуктів невстановленого походження, кошти в сумі понад 40 млн грн, 498 тис євро,  1,4 млн доларів США", – йдеться у повідомленні прокуратури.
Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання підозрюваних, в автомобілях, які їм належать, підприємствах, НПЗ та автомобільної бази. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Усім дев'ятьом учасникам групи повідомили про підозру за частинами 1 та 2 статті 204Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, частиною 3 статті 362Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї та частиною 1 статті 366Службове підроблення Кримінального кодексу України.

Також трьом учасникам групи повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхомКримінального кодексу України.

Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Усім дев'ятьом учасникам групи повідомили про підозру. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Організаторам обрали запобіжні заходи – тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 15 мільйонів гривень кожному. Стосовно інших учасників розгляд триває.

Також правоохоронці арештували виробничі потужності нафтопереробного заводу, дев'ять автозаправних станцій та 43 банківські рахунки підприємств.

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