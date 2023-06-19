У Полтавській області від 19 червня можна звернутися на "гарячі телефонні лінії" щодо надання допомоги постраждалим унаслідок підриву Каховської ГЕС. Також зателефонувати можуть жителі затоплених регіонів, які евакуювалися на Полтавщину. Про це Суспільному повідомив директор обласного контактного центру Віталій Бугаєць.

Куди звертатися, щоб допомогти людям, які постраждали унаслідок підриву Каховської ГЕС

На Полтавщині працюють "гарячі лінії" з організації надання гуманітарної допомоги для ліквідації наслідків, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС. Лінії працюють цілодобово, розповів Віталій Бугаєць.

Зателефонувати можна за номерами:

0800502230;

0666568727;

0506927431.

З якими питаннями можна звернутися

Охочі допомогти жителям затоплених областей можуть звернутися із питаннями, зокрема, щодо розташування пунктів приймання допомоги, розповів директор обласного контактного центру Віталій Бугаєць.

"У нас в області, до прикладу, допомогу приймають від бізнесу і громад централізовано, є у нас обласний пункт приймання такої допомоги. Ми можемо підказати контактні дані відповідальних осіб, можемо надати адресу, де повідомлять про потреби у допомозі, куди її підвозити і на який час"

Звернутися на "гарячі лінії" можуть також люди, які евакуювалися на Полтавщину через підрив Каховської ГЕС. Їм надаватимуть інформацію щодо поселення та отримання гуманітарної допомоги.

З якими іще питаннями можна звернутися на "гарячі лінії"

Обласний контактний центр працює із 2012-го року. З початку повномасштабного вторгнення його працівники надають інформацію щодо житла та гуманітарної допомоги переселенцям, додав Віталій Бугаєць.

"З першого дня повномасштабного вторгнення більше 13 тисяч осіб, які до нас зверталися стосовно розміщення в області, ми надали або актуальну інформацію, де вони можуть розміститися, або скоординували їхнє розміщення по громадах і місцях компактного проживання. Загалом у нас протягом минулого року було більше 50 тисяч звернень, усі вони опрацьовані у межах нашої компетенції спільно з громадами, департаментами ОВА"

Також до центру звертаються з інформацією щодо завищення цін на товари і послуги в області. Крім того, надають інформацію щодо сховищ у регіоні, розповів директор контактного центру.

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