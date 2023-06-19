Затоплені будинки на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС будуть відновлювати 5-10 років, говорить директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець. На що звернути увагу під час реставрації підтоплених будинків, чи можна в них повертатися вже зараз та чи не краще замість них побудувати нові — про це Перегінець розповів Українському Радіо.

Наскільки будуть придатними для життя затоплені будинки

Від підтоплення страждають будівельні конструкції, зокрема основи фундаментів. Це та земля, ґрунт, на який сідає фундамент. Коли збудували будинок і зробили там оздоблення, волога виходить з конструкції два роки. Уявіть, скільки часу вона буде виходити якщо будинки повністю затопило.

Навіть якщо ми приберемо воду, волога залишатиметься ще довго. А найголовніше, вона може вплинути на фундаменти та спроможності несучих конструкцій.

Якщо добре провітрювання і підвищена температура, волога виходитиме швидше. Але є підвали та заглиблені цокольні поверхи, де спека не так впливає.

Кабмін 13 червня зобов’язав територіальні громади створити комісії, які мають обстежити ці будинки. Потім сертифіковані фахівці повинні зробити паспорти обстеження, визначити кошторис пошкоджень, і далі держава має взяти участь у відновленні.

Чи можна повертатися у будинок до одержання паспорта від фахівців

Ви є власником житла і маєте бути ініціатором проведення обстежень, перебувати поруч з головою громади. А також отримувати виплати, які затвердив Кабмін ― це понад 560 млн гривень, тобто по п’ять тисяч гривень на кожну людину. Щоб отримати ці кошти, треба бути на місці. Але не можна вселятися, доки не буде відповідних обстежень. Навіть якщо вода підтопила зовсім трохи, з точки зору санітарного стану це може бути небезпечно.

Варто ремонтувати житло чи краще будувати нове

Інколи краще збудувати нове житло. Україна зараз на слуху в усього світу, і ті великі кошти, які нам прийдуть на відновлення, ми б радили спрямувати на будівництво нового житла, яке б відповідало стандартам комфорту, енергоощадження, екологічності.

Інша проблема, про яку ми б’ємо на сполох — на відновлення потрібні мільйон-півтора будівельників. І процес триватиме 5-10 років. Держава та місцеві громади вже зараз мають на стратегічному рівні створювати реєстри будівельників різних спеціальностей, заохочувати людей до участі у відновленні. Я б рекомендував більшу увагу звернути на нове будівництво, а не на реставрацію критично постраждалих будинків.

Якщо йдеться про приватний будинок, можна, згідно з будівельним паспортом, будувати інший поруч зі своїм, що був затоплений. Або робити капітальний ремонт чи реконструкцію ― це коли ми змінюємо геометричні параметри, тож будинок можна відремонтувати до стану нового. Тут має бути індивідуальний підхід, але держава однозначно мусить виділяти на це кошти. Відновлення 60 млн квадратних метрів, які ми втратили на сьогодні від бойових дій, плюс відновлення будинків, пошкоджених від затоплення, у грошовому еквіваленті становитиме 60-70 млрд доларів.