Поранений військовий з Рівного Сергій Поліщук майже через місяць розлуки зустрівся зі своїм псом Бімом. Чоловік придбав його ще цуценям на ринку. Разом із ним кулеметник провів на передовій 9 місяців, часто Бім попереджав про небезпеку.

Боєць отримав важке поранення та проходив лікування у різних госпіталях. За Бімом залишилися доглядати побратими, однак він відмовлявся від їжі, а у кожній машині шукав свого господаря. Волонтери допомогли привезли тварину з передової у Полтаву, де військовий проходив лікування, а потому — у Рівне, до родини Сергія.

11 травня кулеметник Сергій отримав поранення під час наступу в Горіхово-Василівському: переломи обох рук, уламками посікло ноги й спину. Звідти потрапив до госпіталю у Харків, потому на лікування у Полтаву. Увесь цей час його чекав пес Бім на передовій. Через місяць після останньої зустрічі у полтавському шпиталі пес з господарем зустрілися вже вдома — у Рівному.

Родина Поліщуків/ Фото: Суспільне Рівне

Пес Бім/ Фото: Суспільне Рівне

Військовослужбовець Сергій взяв Біма на ринку у Конотопі ще цуценям. Волонтери, які роздавали тварин, не одразу хотіли віддавати песика військовому, боялись, що не будуть доглядати на передовій.

"Пообіцяв, що з ним все буде добре, і так ми почали з ним дружити. Носив його за бушлатом спочатку, а потім він почав бігати", — каже господар Біма.

Цуценя Бім на передовій/ Фото: скрин з відео Сергія Поліщука

Цуценя Бім на передовій/ Фото: скрин з відео Сергія Поліщука

Як пригадує Сергій, Бім змалечку був непосидючим псом і попереджав військових про небезпеку:

"Він усе їв, найбільше з усіх їв. Він першим з трьох собак, які з нами були, почав гавкати, першим почав шукати спосіб відчинити двері. Розумний доволі. Бім виріс на війні, він маленьким туди потрапив і чув і кулі, і обстріли, і все".

Господар разом з песиком/ Фото: Суспільне Рівне

Разом із Бімом кулеметник Сергій провів на передовій дев'ять місяців. За цей час були у Бахмуті, Торецьку, Іванківському та Горіхово-Василівському, де військовий під час наступу отримав поранення.

"Мене тільки відкинуло, оглушило, але то таке. Бо я ще встав на ноги, бачу — цілий, усе ніби при мені. Забіг у посадку, розвернув голову, дивлюся, командир БМП зачепився ногою за люк і лежить, горить уже на половину. Я просто розвернувся і побіг його стягувати, і почав гасити. Якраз прийшов другий повтор під вежу. Там уже мене й зачепило і нас уже двох звідти відтягували", — згадує військовий.

Боєць Сергій Поліщук/ Фото: Суспільне Рівне

Чоловік розповідає, що Бім важко переживав його відсутність, і за час розлуки сильно змарнів.

"Хлопці за ним дивились, але толку з того не було ніякого, тому що він перестав їсти, почав зустрічати усі автомобілі підряд. Все шукав мене. Але я одразу, як тільки зміг, як тільки прийшов у себе одразу почав шукати волонтерів, щоб його забрали сюди", — говорить господар Біма.

Сергій Поліщук разом з Бімом/ Фото: Суспільне Рівне

Перша зустріч Біма із господарем відбулася у Полтаві. Там військовослужбовець проходив лікування. Волонтери з Рівного привезли до Сергія з передової схудлого на п'ять кілограмів Біма.

"Він не міг зрозуміти, як так. Тут мене не було, а тут я з'явився. Він був у ще більшому шоку, аніж я", — каже боєць.

Відео з першої зустрічі після поранення Сергія з Бімом у Полтаві.

Поки командир відділення лікувався у Полтаві, собаку привезли у Рівне. Тут за Бімом доглядали доньки Сергія Поліщука — 12-річна Даринка та 9-річна Софійка, разом із бабусею. Дружина військового була з ним у Полтаві.

"Це був доволі приємний сюрприз від волонтерів і від Миколи Панчука, який це все організував. Це був для нього дуже великий сюрприз, він не очікував, він був дуже радий, що собаку до нього привели туди. Бо він постійно переживав, питав, як там Бім", — говорить дружина військового Олена Поліщук.

Біма вигулює дружина військового/ Фото: Суспільне Рівне

Наразі Сергій Поліщук проходить реабілітацію, а після одужання планує повернутися до побратимів, але обов'язково з Бімом. Каже, що відтепер — ніякої розлуки.

"З сім'єю він буде тоді, коли ми усі будемо разом, а поки — він буде зі мною. У нього зовсім інша робота. Куди він, туди і я, у нас по-іншому не буває", — говорить військовий.

Фото: Суспільне Рівне

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