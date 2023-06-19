Чернівецька область отримає 23,5 мільйони гривень державної субвенції на відновлення та розвиток інфраструктури. За ці гроші громади можуть реконструювати чи будувати школи, лікарні, житлово-комунальні об'єкти чи житлові будинки.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Гроші розподіляють з залишків, які торік Україні виділив Європейський інвестиційний банк. Щоб їх отримати, громади мають подати до обласної адміністрації свої проєкти.

В ОВА перелік проєктів передають на погодження Міністерства розвитку громад – вони визначатимуть доцільність та пріоритетність об'єктів та затверджують остаточні списки на фінансування. Згідно з цим, Європейський інвестиційний банк виділяє гроші.

Пріоритет при розподілі субвенції надають тим областям, які найбільше постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Розподіл інфраструктурної субвенції за областями. Джерело: facebook/Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

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