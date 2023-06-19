На Закарпатті на митному посту "Дякове", що на кордоні з Румунією, у мікроавтобусі 42-річного чоловіка митники виявили приховані 3000 пачок сигарет. Про це повідомили на Facebook-сторінці Закарпатської митниці.

Сталася подія 19 червня. 42-річний водій мікроавтобуса прямував з Тернополя до Великобританії. Під час проходження митних процедур обрав "зелений коридор", заявивши, що не має товару, який підлягає декларуванню або обмежений до переміщення.

На підставі аналізу ризиків митники згенерували поглиблений огляд мікроавтобуса.

"У ході ретельної перевірки транспортного засобу виявили, що під коробками з особистими речами, знаходяться 6 ящиків з цигарками різних торгових марок та вітчизняними акцизними марками: "Parliament aqua blue", "Kent", "Parliament Aqua slim", "Marlboro gold", "Chapman coffee", "Sobranie london", "Rotmans" у загальній кількості — 2860 пачок, вартістю понад 246 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Фото: Закарпатська митниця/Facebook

Водію загрожує штраф у розмірі 100 % вартості предметів порушення з їх конфіскацією та конфіскацію транспортного засобу зі спеціально виготовленими сховищами, що використовувалися для переміщення прихованих товарів через митний кордон України.

Наразі всі виявлені тютюнові вироби вилучили. Справу скерують до суду.

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