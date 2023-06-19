ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Краща книга Рівненщини 2024": стартувало голосування за видання місцевих авторів
КНИЖКИРегіони

"Краща книга Рівненщини 2024": стартувало голосування за видання місцевих авторів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Краща книга Рівненщини 2024&quot;: стартувало голосування за видання місцевих авторів
Нагородження авторів-переможців "Краща книга Рівненщини 2023". Фото: Facebook Рівненська обласна бібліотека

Обласна бібліотека оголосила про старт конкурсу "Краща книга Рівненщини" 2024 року. Читачам пропонують обрати видання за двома номінаціями у зручний з-поміж чотирьох запропонованих спосіб. Початок голосування оголосили 19 червня.

Конкурс "Краща книга Рівненщини" започаткували у 2009 році. Відтоді щороку читачам пропонують обрати найліпші, на їхню думку, видання місцевих авторів.

З 19 червня розпочали голосування за кращу книгу Рівненщини 2024 року. Зробити вибір пропонують у двох номінаціях, по п'ять видань в кожній.

Краще поетичне видання:

  • "Удвох з вогнем" Степана Бабія;
  • "Розстріляна весна" Оксани Войтович;
  • "Руйнації та протистояння" Сергія Гольдіна;
  • "Сонети" Богдана Столярчука;
  • "Життя - це любов і його оберіг" Любові Терешко.

Краще прозове видання:

  • "Переселенці" Миколи Берези;
  • "Дерево між нами" Неоніли Диб'як;
  • "Остання надія Землі, або Завдання - врятувати!" Альони Ус;
  • "Друге диво" Марійки Колесник;
  • "Не думай, що там рай" Віри Мельник.

Проголосувати за книги-претенденти можуть чотирма способами:

  • проголосувати в онлайн-опитуванні тут, або на сайті бібліотеки;
  • заповнити анкету у будь-якій публічній бібліотеці Рівненської області;
  • надіслати пропозиції на електронну адресу: [email protected];
  • написати власний варіант у коментарях посту.

В анонсі про початок конкурсу "Краща книга Рівненщини" 2024 року також зазначили, що голосування будуть оновлювати що два тижні.

З положенням про конкурс можна ознайомитися тут.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Стрибають на батутах та плетуть сітки: як у бібліотеці, що на прикордонні Чернігівщини, відвідувачі проводять дозвілля
Стрибають на батутах та плетуть сітки: як у бібліотеці, що на прикордонні Чернігівщини, відвідувачі проводять дозвілля
Колонії людей на реальному марсіанському рельєфі: картограф із Черкас проілюстрував книгу Кідрука
Колонії людей на реальному марсіанському рельєфі: картограф із Черкас проілюстрував книгу Кідрука
Що почитати? &quot;Мочи манту&quot; Уляна Супрун
Що почитати? "Мочи манту" Уляна Супрун
Кремінський хаб у Дніпрі формує бібліотеку для дорослих та дітей-переселенців: як долучитися
Кремінський хаб у Дніпрі формує бібліотеку для дорослих та дітей-переселенців: як долучитися
На початок