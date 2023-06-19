Обласна бібліотека оголосила про старт конкурсу "Краща книга Рівненщини" 2024 року. Читачам пропонують обрати видання за двома номінаціями у зручний з-поміж чотирьох запропонованих спосіб. Початок голосування оголосили 19 червня.
Конкурс "Краща книга Рівненщини" започаткували у 2009 році. Відтоді щороку читачам пропонують обрати найліпші, на їхню думку, видання місцевих авторів.
З 19 червня розпочали голосування за кращу книгу Рівненщини 2024 року. Зробити вибір пропонують у двох номінаціях, по п'ять видань в кожній.
Краще поетичне видання:
- "Удвох з вогнем" Степана Бабія;
- "Розстріляна весна" Оксани Войтович;
- "Руйнації та протистояння" Сергія Гольдіна;
- "Сонети" Богдана Столярчука;
- "Життя - це любов і його оберіг" Любові Терешко.
Краще прозове видання:
- "Переселенці" Миколи Берези;
- "Дерево між нами" Неоніли Диб'як;
- "Остання надія Землі, або Завдання - врятувати!" Альони Ус;
- "Друге диво" Марійки Колесник;
- "Не думай, що там рай" Віри Мельник.
Проголосувати за книги-претенденти можуть чотирма способами:
- проголосувати в онлайн-опитуванні тут, або на сайті бібліотеки;
- заповнити анкету у будь-якій публічній бібліотеці Рівненської області;
- надіслати пропозиції на електронну адресу: [email protected];
- написати власний варіант у коментарях посту.
В анонсі про початок конкурсу "Краща книга Рівненщини" 2024 року також зазначили, що голосування будуть оновлювати що два тижні.
З положенням про конкурс можна ознайомитися тут.
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