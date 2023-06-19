Обласна бібліотека оголосила про старт конкурсу "Краща книга Рівненщини" 2024 року. Читачам пропонують обрати видання за двома номінаціями у зручний з-поміж чотирьох запропонованих спосіб. Початок голосування оголосили 19 червня.

Конкурс "Краща книга Рівненщини" започаткували у 2009 році. Відтоді щороку читачам пропонують обрати найліпші, на їхню думку, видання місцевих авторів.

З 19 червня розпочали голосування за кращу книгу Рівненщини 2024 року. Зробити вибір пропонують у двох номінаціях, по п'ять видань в кожній.

Краще поетичне видання:

"Удвох з вогнем" Степана Бабія;

"Розстріляна весна" Оксани Войтович;

"Руйнації та протистояння" Сергія Гольдіна;

"Сонети" Богдана Столярчука;

"Життя - це любов і його оберіг" Любові Терешко.

Краще прозове видання:

"Переселенці" Миколи Берези;

"Дерево між нами" Неоніли Диб'як;

"Остання надія Землі, або Завдання - врятувати!" Альони Ус;

"Друге диво" Марійки Колесник;

"Не думай, що там рай" Віри Мельник.

Проголосувати за книги-претенденти можуть чотирма способами:

проголосувати в онлайн-опитуванні тут, або на сайті бібліотеки;

заповнити анкету у будь-якій публічній бібліотеці Рівненської області;

надіслати пропозиції на електронну адресу: [email protected];

написати власний варіант у коментарях посту.

В анонсі про початок конкурсу "Краща книга Рівненщини" 2024 року також зазначили, що голосування будуть оновлювати що два тижні.

З положенням про конкурс можна ознайомитися тут.

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