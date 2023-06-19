Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць

На Львівщині завідуючу одного із відділень та старшу медичну сестру центральної районної лікарні підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідчих, вони вимагали 5500 доларів за встановлення інвалідності. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За гроші медичні працівниці мали підготувати документи та здійснити вплив на експертну комісію лікарів, щоб отримати висновок про встановлення відповідної групи інвалідності. Відтак військовозобов’язаного знімали з військового обліку, що давало йому право згодом виїхати за кордон під час воєнного стану.

Правоохоронці затримали працівниць лікарні під час отримання останньої частини грошей — 4 500 доларів за оформлення документів про встановлення інвалідності.

Медичних працівниць затримали під час одержання частини грошей. Фото: Львівська обласна прокуратура

Слідчі дії тривають. Прокурори вирішують питання про обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад. Також слідчі перевіряють інших працівників лікарні щодо причетності до схеми.