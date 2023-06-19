ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць
КРИМІНАЛМЕДИЦИНАРегіони

Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівниць
Гроші, які правоохоронці вилучили у затриманих медпрацівниць. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині завідуючу одного із відділень та старшу медичну сестру центральної районної лікарні підозрюють у зловживанні впливом. За даними слідчих, вони вимагали 5500 доларів за встановлення інвалідності. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

За гроші медичні працівниці мали підготувати документи та здійснити вплив на експертну комісію лікарів, щоб отримати висновок про встановлення відповідної групи інвалідності. Відтак військовозобов’язаного знімали з військового обліку, що давало йому право згодом виїхати за кордон під час воєнного стану.

Правоохоронці затримали працівниць лікарні під час отримання останньої частини грошей — 4 500 доларів за оформлення документів про встановлення інвалідності.

Інвалідність за 5 500 доларів: на Львівщині викрили медичних працівників
Медичних працівниць затримали під час одержання частини грошей. Фото: Львівська обласна прокуратура

Слідчі дії тривають. Прокурори вирішують питання про обрання запобіжних заходів, а також відсторонення підозрюваних від займаних посад. Також слідчі перевіряють інших працівників лікарні щодо причетності до схеми.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Виробляли та реалізували пальне на території України. На Дніпропетровщині затримали учасників організованої групи
Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок
Суд виніс вирок обвинуваченому у вбивстві 19-річної студентки Дарьї Косенок
МВС розслідує 53 випадки сексуального насильства, вчиненого окупантами
МВС розслідує 53 випадки сексуального насильства, вчиненого окупантами
В Україні активізувалось рейдерство — Опендатабот
В Україні активізувалось рейдерство — Опендатабот
На початок