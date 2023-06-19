Заступнику міського голови Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливою заставою у розмірі 32 мільйонів гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй Facebook-сторінці.

За матеріалами справи, Геращенко привласнив бюджетні гроші на закупівлі нового трансформатору для Чернігівської ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

Вже в липні обладнання придбали за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 мільйонів гривень. Ця сума підтверджена ініційованими СБУ судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Для реалізації запланованого Геращенко координував дії з керівництвом компанії-постачальника, йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заступнику міського голови Чернігова загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, що вищезгаданий трансформатор придбали за 53,5 мільйона гривень з міського бюджету на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства.

Після купівлі трансформатора СБУ відкрила кримінальні провадження за статтями "Державна зрада" та "Диверсія".

Посадовцям інкримінують купівлю трансформатора у посередника за завищеною ціною — на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість, йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 28 листопада 2022 року.

Також в ухвалі суду згадуються пояснення колишніх співробітників ТЕЦ. Вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було.

Олександр Ломако, коментуючи тоді звинувачення СБУ сказав, що був дуже здивований, коли побачив текст ухвали суду та статті, за якими розслідують провадження.

"За те, що місто перед початком опалювального сезону забезпечило теплом і світлом велику частину містян, звинувачувати посадовців, які це зробили, в державній зраді та диверсії – це не налазить на моє розуміння, як таке рішення можна ухвалювати іменем України. Це не супермаркет, що ти приходиш і береш, його вага 64 тонни. Його купили в офіційного постачальника, не у посередника, не у ФОПа. Це офіційний дилер".

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