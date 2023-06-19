ВійнаНовиниРегіониВідеоТекстиРозслідуванняУкраїна-ЄСВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФКорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Заступника міського голови Чернігова взяли під варту та встановили розмір застави у 32 мільйони гривень
КОРУПЦІЯСБУПРОКУРАТУРАМІСЦЕВА ВЛАДАТОП РЕГІОНІВРегіони

Заступника міського голови Чернігова взяли під варту та встановили розмір застави у 32 мільйони гривень

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Заступника міського голови Чернігова взяли під варту та встановили розмір застави у 32 мільйони гривень
ФОТО: Генеральна прокуратура України

Заступнику міського голови Чернігова з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливою заставою у розмірі 32 мільйонів гривень. Про це повідомляє Служба безпеки України на своїй Facebook-сторінці.

За матеріалами справи, Геращенко привласнив бюджетні гроші на закупівлі нового трансформатору для Чернігівської ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року.

Вже в липні обладнання придбали за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову. При цьому збитки державі сягнули понад 30 мільйонів гривень. Ця сума підтверджена ініційованими СБУ судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які проводив Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Для реалізації запланованого Геращенко координував дії з керівництвом компанії-постачальника, йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику про підозру ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Заступнику міського голови Чернігова загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, що вищезгаданий трансформатор придбали за 53,5 мільйона гривень з міського бюджету на виконання програми із відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів підприємства.

Після купівлі трансформатора СБУ відкрила кримінальні провадження за статтями "Державна зрада" та "Диверсія".

Посадовцям інкримінують купівлю трансформатора у посередника за завищеною ціною — на 15 мільйонів гривень дорожче за ринкову вартість, йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 28 листопада 2022 року.

Також в ухвалі суду згадуються пояснення колишніх співробітників ТЕЦ. Вони вважають, що необхідності купувати трансформатор взагалі не було.

Олександр Ломако, коментуючи тоді звинувачення СБУ сказав, що був дуже здивований, коли побачив текст ухвали суду та статті, за якими розслідують провадження.

"За те, що місто перед початком опалювального сезону забезпечило теплом і світлом велику частину містян, звинувачувати посадовців, які це зробили, в державній зраді та диверсії – це не налазить на моє розуміння, як таке рішення можна ухвалювати іменем України. Це не супермаркет, що ти приходиш і береш, його вага 64 тонни. Його купили в офіційного постачальника, не у посередника, не у ФОПа. Це офіційний дилер".

Підписуйтесь на Суспільне Чернігів і на інших платформах: Telegram, Facebook, Viber, YouTube.

Вибір редакції
Президент РФ Володимир Путін і лідер Білорусі Олександр Лукашенко, 9 травня 2023
Ядерна зброя РФ в Білорусі — навіщо Росія її там розміщує та що про це думають білоруси й союзники України
Порятунок людей з Херсона після підриву Каховської ГЕС
"Влада РФ не дала вивезти тварин з "Казкової Діброви". Як триває евакуація на Херсонщині
Наслідки прориву Каховської ГЕС
"Руські вчора тут плавали човнами, свою шосту роту шукали". Як минає третя доба потопу в окупації
Зооволонтери рятують тварин у підтоплених районах Херсона
"Не їмо і не спимо, возимо їх туди-сюди". Як волонтери рятують тварин у Херсоні
Рятувальна операція у Херсоні через підрив Каховської ГЕС
"Не залишайте мене тут". Як місцевих евакуюють у підтопленому Херсоні. Фоторепортаж

Дізнайтесь більше
Міноборони України
Міноборони: За неналежне виконання оборонних контрактів подано 74 позови на загальну суму 9,5 млрд грн
Розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту: з’явились троє нових підозрюваних
Розкрадання 104 млн грн на будівництві Подільського мосту: з’явились троє нових підозрюваних
Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини
Хотів нажитися на виплаті родині загиблого бійця: в Одесі судитимуть посадовця військової частини
Обіцяли не створювати &quot;штучні&quot; перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці
Обіцяли не створювати "штучні" перешкоди: на Одещині викрили корупційну схему на митниці
На початок