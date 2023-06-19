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ДБР почало розслідування аварії у Кременчуці за участі поліцейського
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ДБР почало розслідування аварії у Кременчуці за участі поліцейського

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ДБР почало розслідування аварії у Кременчуці за участі поліцейського
Сайт поліції Полтавщини

Територіальне управління ДБР у Полтаві розпочало досудове розслідування щодо аварії, яка сталася у Кременчуці. За кермом однієї з автівок був поліцейський, розповів Суспільному речник теруправління ДБР Олександр Білка.

Аварія сталася за участі двох легковиків –"Audi" та "Hyundai".

"В результаті автопригоди обоє водіїв, а також ще один з пасажирів отримали травми різного роду тяжкості. Працівники ДБР досудове розслідування за цим фактом розпочали за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини вказаної автопригоди. Хто винний у цій автопригоді, буде відомо вже по завершенню досудового розслідування", - каже речник теруправління ДБР Олександр Білка.

Як раніше повідомляли Суспільному у пресслужбі поліції, за кермом "Audi" був поліцейський Кременчуцького райуправління 1994-го року народження. Його відсторонили від роботи.

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