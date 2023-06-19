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Легкоатлети з Олександрівки, що на Кіровоградщині, виграли золото і два срібла чемпіонату України
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Легкоатлети з Олександрівки, що на Кіровоградщині, виграли золото і два срібла чемпіонату України

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Легкоатлети з Олександрівки, що на Кіровоградщині, виграли золото і два срібла чемпіонату України
Андрій Радзевило (№481) на дистанції в Івано-Франківську. Фото: Facebook Федерації легкої атлетики Кіровоградської області

Троє легкоатлетів із селища Олександрівка Кропивницького району Кіровоградської області стали призерами чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який відбувся в Івано-Франківську. Це інформація від президента обласної федерації легкої атлетики Миколи Грицая.

Змагання відбулися 17-18 червня, їх учасниками стали 272 спортсменів та спортсменок з 22 регіонів. Змагалися у стрибках, метанні, багатоборстві та бігу. Чемпіонат був одним з етапів відбору до збірної України на чемпіонат Європи серед юніорів, який відбудеться у серпні в Ізраїлі.

Залікові бали збірній Кіровоградщини принесли шестеро атлетів, троє з яких стали призерами.

17-річний Андрій Радзевило став чемпіоном України серед юніорів на дистанції 5000 метрів, показавши результат 16 хвилин 3,66 секунди. Срібло і бронза на цій дистанції – у представників Харківщини Романа Бондарчука і Назара Скляра, відповідно.

18-річний Олександр Білавенко став другим у потрійному стрибку, показавши результат 13 метрів 41 сантиметр. Чемпіону, представнику Київщини Андрію Шкабарі, стрибун з Олександрівки програв 76 сантиметрів.

Друге срібло для Кіровоградщини виборола 17-річна Вікторія Бондаренко, показавши другий результат – десять хвилин 40,40 секунди – на дистанції 3000 метрів. Кращий результат на цій дистанції, десять хвилин 15,68 секунди, показала представниця Волинської області Юлія Петрик.

16-річна Каріна Григораш стала шостою, а 15-річна Валентина Бондаренко – дев’ятою на дистанції 800 метрів. 14-річна Марина Оляднічук на 400-метрівці прийшла до фінішу 14-ою. Усі троє принесли залікові бали збірній Кіровоградщини, дозволивши показати 16-ій результат в командному заліку. Виграли командний залік спортсмени з Львівщини, другою і третьою стали команди Житомирської та Івано-Франківської областей.

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