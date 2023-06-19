У Кривому Розі для школярів працюють майданчики літнього дозвілля

На початку червня у Кривому Розі відкрились 76 пришкільних дитячих таборів. Їх відвідує понад 4000 школярів. Працюють у дві зміни: зранку з 9:00 до 12:00, а в другій половині дня з 15:00 до 18:00. Такі майданчики літнього дозвілля організовані в освітніх закладах, які мають найпростіші укриття. Детальніше – у матеріалі Суспільного.

Ранок у пришкільному дитячому таборі починається з руханки, далі діти розбігаються по різних локаціях. Їх тут п`ять: спортивна, музична, інтелектуальна, творча та локація духовного збагачення. Володимир закінчив шостий клас. Приходить сюди з двома друзями, з якими грають у футбол

"Це можливість побачитись з друзями й пограти з ними в деякі ігри: футбол, волейбол. Ми робимо тут зарядку, потім після зарядки можемо потанцювати, хто хоче, хто ні. Мені це дуже подобається, можна розім'ятися перед футболом. Коли граємо на задньому дворі і лунає сирена, то вчителі, які за нами наглядають кажуть, що строїмося і йдемо до укриття. В укритті нам дуже цікаво, там є дитсадок з іграшками, диван, приносять іноді пуфіки", – каже школяр.

Володимир (у червоному) грає в футбол з друзями. Фото: Суспільне Дніпро

З першого дня сюди ходить і Валерія. Дівчина говорить, набридло сидіти вдома на дистанційці.

"Я вважаю, що марно втрачати час дома, дивитись якісь серіали й просто сидіти вдома, нічого не робити. Краще піти у табір, кожен день проводити на вулиці, грати в різні ігри, розвиватись. Ми зазвичай граємо в спортивні ігри, також до нас іноді приходять гуртки, наприклад: авіамоделювання", – розповідає вона.

Фото: Суспільне Дніпро

Щодня водить двох онуків до табору Марина Олександрівна. Георгію — вісім років, а меншому Гордію — шість. Цього року він піде в перший клас.

"З шести років його життя три — це карантин і війна, тому ми вирішили, що йому краще познайомитись, потоваришувати. Діти ходять із задоволенням, це їх рішення, самі збирають свої рюкзаки тривожні, складають туди воду, перекус, якусь іграшку, і навіть самі прокидаються", – говорить жінка.

Марина Олександрівна. Фото: Суспільне Дніпро

Жінка приводить до табору двох онуків. Фото: Суспільне Дніпро

Одна із локацій: “Рухлива зона”, її полюбляють дівчата, говорить керівниця цієї локації, Тетяна Шульга.

"У нас ранкова руханка фактично щодня, ми стараємось вивчати нові елементи тих вправ, які коригують осанку, коригують поставу дитини й допомагають бути стрункими та здоровими. У нас тут м'ячі, у нас тут гімнастичні палиці, скакалки, маленькі м'ячики для розвитку моторики рук", – каже вона.

Фото: Суспільне Дніпро

Всього в цьому таборі п'ять загонів. Ніна, вожата одного з них, каже, для дітей важливе живе спілкування з однолітками.

"Вони не комунікували один з одним, так через камеру. Тому наразі вони можуть це відпрацювати, розмовляти один з одним, бачитись, гратися. Навіть торкатись один одного — це теж важливо для їх гри", – говорить вожата.

Розважати дітей приходять аніматори. Фото: Суспільне Дніпро

Майданчик літнього дозвілля працює з дев'ятої до дванадцятої, говорить відповідальна за табір Надія Балабас.

"У нас ходить 127 дітей. Звичайно, було дуже багато заявок, але у нас укриття вміщує тільки 140 осіб. У нас ходять від першого до восьмого класу, також майбутні першокласники і ми можемо запрошувати дітей мікрорайону", – розповіла відповідальна за майданчик літнього дозвілля.

У разі оголошення повітряної тривоги, діти спускаються до укриття. Фото: Суспільне Дніпро

Загалом у Кривому Розі працюють 76 подібних літніх таборів, в які ходять понад 4000 дітей. Вони розташовані в закладах освіти, які мають укриття. Працювати ці майданчики будуть до 17-го липня. Аби віддати свою дитину в літній табір, можна звернутися в найближчий до вас заклад освіти.

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