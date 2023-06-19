На Чернігівщині, в обласному центрі та Бобровиці, 19 червня попрощалися з трьома бійцями: капітаном Михайлом Куриленком, старшим солдатом Іваном Шпетним та рядовим Олександром Машаренковим. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

Михайло Куриленко народився 5 лютого 1983 року у Чернігові. У 2000 році закінчив школу №33 та вступив до Чернігівського державного інституту економіки та управління, який закінчив у 2005 році. Протягом 2005-2007 років працював у ТОВ “Фокстрот”, потім протягом ще 10 років — у ТОВ “Вена”, після чого став приватним підприємцем.

Капітан Михайло Куриленко. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

У перший же день повномасштабної війни Михайло прийшов до місцевого територіального центру комплектування, долучившись до роти охорони Чернігівського об'єднаного міського ТЦК та СП. Спочатку на посаді заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення, а згодом — безпосередньо командира роти охорони Михайло взяв активну участь в обороні Чернігівського краю.

Перші дні ніс службу безпосередньо у місті, надалі — у Бобровицькій громаді. Крім того, входив до групи знищення бронетехніки противника, забезпечивши недопущення прориву ворога на декількох напрямках бойового зіткнення.

Прощання з Михайлом Куриленком у Чернігові. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Після звільнення Чернігівської області від російських окупаційних військ Михайло продовжив служити у складі роти охорони Чернігівського об'єднаного міського ТЦК та СП.

17 червня 2023 року серце воїна передчасно зупинилося.

Попрощалися з Михайлом Куриленком у Чернігові в Катерининській церкві, поховали бійця на кладовищі "Яцево".

Іван Шпетний народився 5 серпня 1986 року в місті Таллінн (Естонія) у сім’ї військовослужбовця. У 2003-му році закінчив місцеву школу №2, а у 2004-му — ВПУ №15.

Далі проходив строкову військову службу, після якої протягом 2008-2009 років працював у ПП "Профсервіс" оператором комп'ютерного набору. У 2013-му році Іван закінчив “Європейський університет”, а з 2020-го працював у Чернігівському обласному центрі з нарахування та здійснення соціальних виплат.

Старший солдат Іван Шпетний. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

З початком повномасштабної війни чоловік долучився до лав оборонців України. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А4773 на посаді оператора відділення радіоелектронної боротьби з БПЛА.

11 червня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Іван Шпетний загинув.

Прощання зі старшим солдатом Іваном Шпетним у Чернігові. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Попрощалися з воїном у Чернігові в Катерининській церкві, поховали на кладовищі "Яцево".

Олександр Машаренков народився 27 березня 1978 року в селі Соколівка на Ніжинщині, де здобув професійно-технічну освіту. З перших днів повномасштабної війни Олександр став до лав Захисників України. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А4773.

Рядовий Олександр Машаренков. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

5 червня 2023 року під час боїв поблизу одного з населених пунктів Донеччини Олександр Машаренков отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Прощання з Олександром Машаренковим у Бобровиці. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Попрощалися з воїном у Бобровиці, поховавши його на місцевому кладовищі.

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