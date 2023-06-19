На Донеччині загинув військовослужбовець із Сумської громади Юрій Смірнов

У селі Пушкарівка на Сумщині попрощались з українським захисником Юрієм Смірновим. Останню шану оборонцеві України прийшли віддати рідні, друзі, знайомі.

Дружина покійного Світлана зазначила, що він був мужнім та хоробрим.

“Найкращий чоловік. 7 червня він загинув, а 10-го у нас було б 30 років подружнього життя. Найкращий батько, чоловік та дідусь. Боже, яким він був гарним дідом, його ніхто не замінить онукам. Завжди з дітьми. У нас немає жодної фотографії, де ми не разом. Жодного відео”, - розповіла дружина загиблого Світлана.

Фото: Суспільне Суми

Чоловіку було 52 роки. Юрій буде жити вічно у спогадах побратимів, друзів та рідних, як розповів товариш загиблого Олександр.

“Добра людина, хотів захищати свою Батьківщину, добровольцем пішов, виконав свою людську місію”, - зазначив Олександр.

Фото: Суспільне Суми

Юрій Смірнов загинув на Донеччині, як розповів офіцер Сумського обласного центру комплектування Ігор Мироненко.

“Одним зі сміливців, що став до зброї був рядовий Смірнов Юрій Володимирович — навідник механізованого батальйону сухопутних військ України. Юрій за покликом серця захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою державу, нас з вами і нашу землю”, - зазначив Ігор Мироненко.

Фото: Суспільне Суми

Захисника України Юрія Смірнова поховали на цвинтарі села Пушкарівка.

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